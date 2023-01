న్యూజిలాండ్‌తో కీలక పోరుకు టీమిండియా సిద్దమైంది. అహ్మదాబాద్ వేదికగా సిరీస్‌ డిసైడర్‌ మూడో టీ20లో బుధవారం కివీస్‌తో భారత్‌ తలపడనుంది. ఈ క్రమంలో హార్దిక్‌ పాండ్యా సారథ్యంలోని భారత జట్టు సోమవారం ఆహ్మదాబాద్‌కు చేరుకుంది. ఆహ్మదాబాద్‌లో అడుగుపెట్టిన భారత జట్టుకు సంప్రదాయ పద్ధతిలో ఆహ్వానం లభించింది.

ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను బీసీసీఐ ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేసింది. "భారత్, న్యూజిలాండ్ ఆఖరి టీ20 కోసం అహ్మదాబాద్ చేరుకున్నాం" అని ఈ వీడియోకు బీసీసీఐ క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. ఇక అక్కడికి చేరుకున్న భారత జట్టు మంగళవారం తమ ప్రాక్టీస్‌ సెషన్‌లో పాల్గోనుంది.

ఇక కీలకమైన మూడో టీ20లో భారత పలు మార్పులతో బరిలోకి దిగే అవకాశం ఉంది. తొలి రెండు మ్యాచ్‌ల్లో విఫలమైన గిల్‌ స్థానంలో పృథ్వీ షాకు అవకాశం ఇవ్వాలని జట్టు మేనెజెమెంట్‌ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. అదే విధంగా పేసర్‌ ముఖేష్‌ కుమార్‌కు కూడా ఆఖరి టీ20కు భారత తుది జట్టులో చోటు దక్కే అవకాశం ఉంది.

భారత తుది జట్టు(అంచనా): ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్‌ కీపర్‌), పృథ్వీ షా, రాహుల్ త్రిపాఠి, సూర్యకుమార్ యాదవ్, హార్దిక్ పాండ్యా, దీపక్ హుడా, వాషింగ్టన్ సుందర్, కుల్దీప్ యాదవ్, ఉమ్రాన్ మాలిక్, ముఖేష్ కుమార్‌

