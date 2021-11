Ind vs Nz 1st Test: Ravi Ashwin Record Harbhajan Singh Congratulates Him: టీమిండియా బౌలర్‌ రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌ తన కెరీర్‌లో అరుదైన మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. టీమిండియా తరఫున టెస్టుల్లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన మూడో బౌలర్‌గా నిలిచాడు. న్యూజిలాండ్‌తో తొలి టెస్టులో భాగంగా రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో కివీస్‌ ఓపెనర్‌ టామ్‌ లాథమ్‌ వికెట్‌ పడగొట్టి ఈ రికార్డును అందుకున్నాడు. 417 వికెట్ల మైలురాయిని చేరుకుని టీమిండియా వెటరన్‌ బౌలర్‌ హర్భజన్‌ సింగ్‌ పేరు మీద ఉన్న రికార్డును అధిగమించాడు.

కాగా హర్భజన్‌ సింగ్‌ 103 మ్యాచ్‌లలో ఈ ఫీట్‌ నమోదు చేయగా... అశ్విన్‌ తన 80వ టెస్టు మ్యాచ్‌లోనే ఈ ఘనత సాధించడం విశేషం. ఇక ఈ జాబితాలో అనిల్‌ కుంబ్లే(619), కపిల్‌ దేవ్‌(434) ముందు వరుసలో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో అశ్విన్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. ‘‘అదీ మరి.. అశ్విన్‌ పవర్‌..’’ అంటూ అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఇక భజ్జీ సైతం అశ్విన్‌ను అభినందించాడు.

‘‘కంగ్రాట్స్‌ అశ్విన్‌.. ఇలాంటి ఘనతలు ఎన్నో సాధించాలి సోదరా... ఆ దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించుగాక.. ఇంకా మెరుగ్గా ఆడాలి’’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు. ఇక కాన్పూర్‌ టెస్టులో విజయం ఖాయమనుకున్న దశలో టీమిండియా బౌలర్లు ఆఖరి వికెట్‌ తీయలేకపోవడంతో డ్రాగా ముగిసింది. ఎలాగైనా ఈ మ్యాచ్‌లో గెలుపొంది వరల్డ్‌చాంపియన్‌షిప్‌ ఫైనల్‌లో ఓటమికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలన్న టీమిండియా ఆశ నెరవేరలేదు. కాగా ఈ మ్యాచ్‌లో అశ్విన్‌ మొత్తంగా ఆరు వికెట్లు పడగొట్టాడు.

Congratulations @ashwinravi99 wish you many more brother.. God bless.. keep shining 👏👏

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) November 29, 2021