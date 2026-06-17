 IND vs AFG: తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన టీమిండియా | IND vs AFG 2nd ODI: Toss Playing XIs Updates And Highlights | Sakshi
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IND vs AFG 2nd ODI: అతడిపై వేటు.. ప్రిన్స్‌ యాదవ్‌ అరంగేట్రం

Jun 17 2026 12:56 PM | Updated on Jun 17 2026 1:44 PM

IND vs AFG 2nd ODI: Toss Playing XIs Updates And Highlights

టీమిండియా- అఫ్గనిస్తాన్‌ మధ్య లక్నో వేదికగా బుధవారం రెండో వన్డే మొదలైంది. ఏకనా స్టేడియంలో టాస్‌ గెలిచిన అఫ్గనిస్తాన్‌ తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకోగా.. భారత్‌ బ్యాటింగ్‌కు దిగింది. మ్యాచ్‌ అప్‌డేట్స్‌...

తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన టీమిండియా
1.6: సలీమ్‌ సఫీ బౌలింగ్‌లో ఖరోటికి క్యాచ్‌ ఇచ్చి పెవిలియన్‌ చేరిన యశస్వి జైస్వాల్‌. చాన్నాళ్ల తర్వాత వన్డే జట్టులోకి వచ్చి నిరాశపరిచిన జైసూ. 9 బంతులు ఎదుర్కొని కేవలం 4 పరుగులే చేసి అవుట్‌. సలీమ్‌ ఖాతాలో తొలి వన్డే వికెట్‌గా జైసూ. గిల్‌ క్రీజులోకి రాగా.. రోహిత్‌ శర్మ 4 పరుగులతో ఉన్నాడు. స్కోరు: 9-1 (2).

ప్రిన్స్‌ యాదవ్‌ అరంగేట్రం
ఊహించిందే నిజమైంది. అఫ్గనిస్తాన్‌తో రెండో వన్డే సందర్భంగా యువ పేసర్‌ ప్రిన్స్‌ యాదవ్‌ అరంగేట్రం చేశాడు. తొలి వన్డేలో ఆడిన ప్రసిద్‌ కృష్ణను తప్పించిన యాజమాన్యం.. అతడి స్థానంలో యార్కర్ల స్పెషలిస్టు ప్రిన్స్‌కు తుదిజట్టులో చోటు ఇచ్చింది.

ఇక ప్లేయింగ్‌ ఎలెవన్‌లో మొత్తంగా మూడు మార్పులు చేసినట్లు కెప్టెన్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ వెల్లడించాడు. ప్రిన్స్‌ యాదవ్‌తో పాటు కుల్దీప్‌ యాదవ్‌, యశస్వి జైస్వాల్‌ను ఆడిస్తున్నట్లు తెలిపాడు. కాగా తొలి వన్డేలో ఆడిన ప్రసిద్‌ కృష్ణతో పాటు అరంగేట్ర స్పిన్నర్‌ హర్ష్‌ దూబే, నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డిలను ఈ మ్యాచ్‌ నుంచి తప్పించారు.

తుదిజట్లు
భారత్‌
యశస్వి జైస్వాల్, రోహిత్ శర్మ, శుభ్‌మన్ గిల్(కెప్టెన్‌), ఇషాన్ కిషన్(వికెట్‌ కీపర్‌), శ్రేయస్ అయ్యర్, కేఎల్‌ రాహుల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, కుల్దీప్ యాదవ్, గుర్నూర్ బ్రార్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్

అఫ్గనిస్తాన్‌
రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్(వికెట్‌ కీపర్‌), ఇబ్రహీం జద్రాన్, సెదిఖుల్లా అటల్, రహ్మత్ షా, హష్మతుల్లా షాహిదీ(కెప్టెన్‌), డార్విష్‌ రసూలీ, రషీద్ ఖాన్, నంగేయాలియా ఖరోటీ, ఏఎమ్‌ ఘజన్‌ఫర్, మహ్మద్ సలీమ్ సఫీ, బిలాల్ సమీ.

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