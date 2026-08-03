 పీపీ సింధు నుదుటిపై గాడ్జెట్‌...ఆసక్తికర చర్చ | A Gadget on P V Sindhu Forehead | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పింపుల్‌ కాదు..టెంపుల్‌.!

Aug 3 2026 6:28 AM | Updated on Aug 3 2026 6:28 AM

A Gadget on P V Sindhu Forehead

విశాఖ : ఏయూ కన్వెన్షన్‌ సెంటర్‌లో ఆదివారం జరిగిన అవయవదానం అవగాహన సదస్సుకు హాజరైన బ్యాడ్మింటన్‌ స్టార్‌ పీవీ సింధు నుదుటిపై ఉన్న పింపుల్‌.. అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఆమె నుదుటిపై పెద్ద పులిపిరి కాయ వచ్చిందని కొందరు.. కాదు కాదు.. అది పింపుల్‌ అని మరికొందరు.. ఇలా చర్చించుకున్నారు. కానీ.. అసలు విషయం ఏంటంటే.. ఆమె ధరించింది.. ఒక గాడ్జెట్‌. దానిపేరే టెంపుల్‌.

ఇటీవల డెన్మార్క్‌ వేదికగా జరిగిన ఉబెర్‌ కప్‌ బ్యాడ్మింటన్‌ మ్యాచ్‌ల్లో సింధు తొలిసారి.. నుదిటి కణతపై ఈ వెండిరంగు పరికరాన్ని ధరించి.. క్రీడాభిమానుల్ని ఆశ్చర్యంలో పడేసింది. టెంపుల్‌ అని పిలిచే ఈ అధునాతన వేరబుల్‌ గాడ్జెట్‌ను జొమాటో ఫౌండర్‌ దీపిందర్‌ గోయల్‌ రూపొందించారు. క్రీడాకారుల మెదడుకు వెళ్లే రక్త ప్రసరణని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశం.

ఆట సమయంలో వారి మానసిక ఒత్తిడి హెచ్చుతగ్గులు, నిద్ర సరిపోయిందా లేదా.? రికవరీ స్థాయిలు, మెటబాలిక్‌ రేటుని కచ్చితంగా అంచనా వేసేందుకు ఇది సహాయ పడుతుంది. తీవ్రమైన ఒత్తిడి జయించి.. బ్యాడ్మింటన్‌ కోర్టులో మరింత ఏకాగ్రతతో మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచేందుకు ఈ టెంపుల్‌... నా బెస్ట్‌ ఫ్రెండ్‌గా మారిందని సింధు  ‘సాక్షి’తో  చెప్పారు.

ఫొటో : సాక్షిఫొటోగ్రాఫర్, విశాఖపట్నం  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అంగరంగ వైభవంగా పాతబస్తీలో ఘనంగా ఘటాల ఊరేగింపు (ఫొటోలు)

photo 2

విశాఖ ఆర్కే బీచ్‌లో ఫ్రెండ్‌షిప్‌ డే తీపి కిక్కు..(ఫొటోలు)
photo 3

Ujjaini Mahankali Bonalu : ఘనంగా సికింద్రాబాద్‌ ఉజ్జయినీ మహంకాళి బోనాలు (ఫోటోలు)
photo 4

ఫ్రెండ్‌షిప్ డే స్పెషల్.. దోస్తులతో మంచు లక్ష్మీ (ఫొటోలు)
photo 5

కాశీ పరమేశ్వరుడి సేవలో ధనశ్రీ వర్మ (ఫొటోలు)

Video

View all
Alur MLA Busine Virupakshi Wife Shocking Comments 1
Video_icon

రాత్రి 3గంటలకు వచ్చి డోర్లు పగలగొట్టి... సంచలన నిజాలు బయటపెట్టిన విరూపాక్షి భార్య
YS Jagan Reaction On MLA Virupakshi Illegal Arrest 2
Video_icon

MLA విరూపాక్షి అరెస్ట్ పై జగన్ రియాక్షన్
Sparks Between Kangana Ranaut And Hrithik Roshan 3
Video_icon

మాజీ ప్రేమికుల మధ్య మళ్లీ చిచ్చు
CPI Rama Krishna Comments On Chandrababu And Pawan Kalyan 4
Video_icon

రాజకీయ డ్రామా కోసం 40 కోట్లు
India Wins 13 Golds Finishes 4th At Commonwealth Championships 5
Video_icon

కామన్వెల్త్ లో భారత్ పతకాల పంట.. 13 స్వర్ణాలతో 4వ స్థానం..
Advertisement
 