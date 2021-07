Chris Gayle: ఐసీసీ వద్దంది, ఇప్పుడు నేను యూనివర్స్‌ బాస్‌ కాదు.. 

సెయింట్‌ లూసియా: వెస్టిండీస్ విధ్వంసకర వీరుడు క్రిస్ గేల్‌ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా అతని అభిమానులు ముద్దుగా యూనివర్స్‌ బాస్ అని పిలుస్తుంటారు. ఈ ట్యాగ్ అతనికెవరూ ఇవ్వకపోయినా తనతంట తానే అలా ఫిక్స్‌ అయిపోయాడు. అతని బ్యాట్‌ మీద కూడా యూనివర్స్‌ బాస్‌ అనే స్టిక్కర్‌ ఉంటుంది. అయితే, ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మూడో టీ20లో గేల్ బ్యాట్‌పై యూనివర్స్‌ బాస్‌కు బదులు 'ది బాస్' అని రాసుండటం చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీంతో గేల్‌ ఈ విషయంపై క్లారిటీ ఇచ్చాడు.

Chris Gayle's got some fresh stickers after a short conversation with the ICC! 😅 #WIvAUS pic.twitter.com/99nxhrBrGP

— cricket.com.au (@cricketcomau) July 13, 2021