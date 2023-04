ఐపీఎల్‌ 2023 సీజన్‌లో తొలి సెంచరీ నమోదైంది. ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ స్టార్‌ బ్యాటర్‌ హ్యారీ బ్రూక్‌ కేకేఆర్‌తో మ్యాచ్‌లో ఈ ఫీట్‌ సాధించాడు. తాను ఆడుతున్న డెబ్యూ ఐపీఎల్‌లోనే సెంచరీ బాదిన క్రికెటర్‌గా హ్యారీ బ్రూక్‌ చరిత్రకెక్కాడు. 55 బంతుల్లో సెంచరీ మార్క్‌ అందుకున్న బ్రూక్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో 12 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు ఉన్నాయి.

అయితే ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌తో మ్యాచ్‌లో 99 పరుగులు చేసిన పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ కెప్టెన్‌ శిఖర్‌ ధావన్‌ సెంచరీకి ఒక్క పరుగు దూరంలో నిలిచిపోయాడు. ఇక రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ 92 పరుగులు చేసి 8 పరుగుల తేడాతో సెంచరీ మిస్‌ అయ్యాడు. ఇక హ్యారీ బ్రూక్‌ సెంచరీ.. ఓవరాల్‌గా ఐపీఎల్‌లో 76వది కావడం విశేషం.

అయితే సీజన్‌లో తొలి మూడు మ్యాచ్‌ల్లో బ్యాటింగ్‌లో విఫలమైన బ్రూక్‌ కేకేఆర్‌తో మ్యాచ్‌లో మాత్రం తన బ్యాటింగ్‌ పవరేంటో రుచి చూపించాడు. పేస్‌ బౌలర్లను ఉతికారేసిన బ్రూక్‌ స్పిన్నర్ల బౌలింగ్‌లో మాత్రం కాస్త స్లోగా ఆడాడు. పేసర్ల బౌలింగ్‌లో అతని స్ట్రైక్‌రేట్‌ 295 ఉంటే.. స్పిన్నర్ల బౌలింగ్‌లో అతని స్ట్రైక్‌రేట్‌ 95గా ఉండడం గమనార్హం.

