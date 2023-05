ఐపీఎల్‌ 16వ సీజన్‌లో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ బ్యాటర్‌ హ్యారీ బ్రూక్‌ వైఫల్యం కొనసాగుతుంది. 13.25 కోట్లు పెట్టినందుకు ఒక్క మ్యాచ్‌లో మాత్రమే సెంచరీతో చెలరేగిన బ్రూక్‌ ఆ తర్వాత ఒక్క మ్యాచ్‌లోనూ ఆకట్టుకోలేకపోతున్నాడు. ఓపెనర్‌ నుంచి ఐదో స్థానం వరకు బ్యాటింగ్‌ వచ్చినా అదే దారుణ ఆటతీరు కనబరుస్తున్నాడు.

తాజాగా గురువారం కేకేఆర్‌తో మ్యాచ్‌లో హ్యారీ బ్రూక్‌ నాలుగో స్థానంలో వచ్చి డకౌట్‌ అయ్యాడు. అయితే ఇదే కేకేఆర్‌పై ఈ సీజన్‌లో సెంచరీ మార్క్‌ అందుకున్న బ్రూక్‌ ఈసారి మాత్రం పేలవంగా ఔట్‌ అయ్యాడు. స్పిన్‌ ఆడడంలో తన బలహీనతను మరోసారి బయటపెట్టాడు. అనుకుల్‌ రాయ్‌ బౌలింగ్‌లో వికెట్ల ముందు మరోసారి దొరికిపోయాడు.

అనుకుల్‌ ఫుల్‌లెం‍గ్త్‌ డెలివరీ వేయగా.. బ్రూక్‌ అడ్డుకునే ప్రయత్నంలో ప్యాడ్లకు తాకింది. దీంతో ఎల్బీగా వెనుదిరిగాడు. ఇక కేకేఆర్‌తో మ్యాచ్‌లో సెంచరీ మినహా బ్రూక్‌ మిగతా 8 మ్యాచ్‌లు కలిపి 79 బంతులు ఎదుర్కొని 63 పరుగులు మాత్రమే చేసి ఘోరంగా విఫలమయ్యాడు. బ్రూక్‌ ఆటతీరుపై అభిమానులు మరోసారి ట్రోలింగ్‌కు దిగారు. ''ఏ స్థానంలో వచ్చినా అదే ఆటతీరు.. విసుగెత్తిస్తున్నాడు''.. ''ఆడించింది చాలు.. బెంచ్‌కు పరిమితం చేయడం మేలనుకుంటా'' అని కామెంట్‌ చేశారు.

#HarryBrook feels like he conquered India again after making a 💯 on a flat track and made comments on the Indian fans, now he will get roasted based on his lean patch after that.

A huge Kudos to #SRH team management who continue to buy these expensive foreign players who have… pic.twitter.com/N50bbUZbUS

— Pichaa Paati (@Pichaa_paati) May 4, 2023