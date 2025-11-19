 పసికూనపై ప్రతాపం.. బోణీ కొట్టిన పాకిస్తాన్‌ | Fakhar Zaman, Nawaz lead Pakistans escape vs ZIM to start Tri-Series with a win | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

PAK vs ZIM: పసికూనపై ప్రతాపం.. బోణీ కొట్టిన పాకిస్తాన్‌

Nov 19 2025 8:10 AM | Updated on Nov 19 2025 8:12 AM

Fakhar Zaman, Nawaz lead Pakistans escape vs ZIM to start Tri-Series with a win

స్వదేశంలో జరుగుతున్న ముక్కోణపు టి20 టోర్నమెంట్‌ను పాకిస్తాన్‌ విజయంతో ప్రారంభించింది. పాకిస్తాన్, జింబాబ్వే, శ్రీలంక జట్లు పాల్గొంటున్న ఈ టోర్నమెంట్‌ తొలి పోరులో ఆతిథ్య పాక్‌ బోణీ కొట్టింది. మంగళవారం జరిగిన పోరులో పాకిస్తాన్‌ 5 వికెట్ల తేడాతో జింబాబ్వేను చిత్తుచేసింది.

టాస్‌ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్‌కు దిగిన జింబాబ్వే నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 147 పరుగులు చేసింది. బ్రియాన్‌ బెనెట్‌ (36 బంతుల్లో 49; 8 ఫోర్లు) టాప్‌ స్కోరర్‌ కాగా... కెప్టెన్‌ సికందర్‌ రజా (24 బంతుల్లో 34 నాటౌట్‌; 3 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), మరుమని (22 బంతుల్లో 30; 3 ఫోర్లు; 1 సిక్స్‌) తలా కొన్ని పరుగులు చేశారు. 

పాకిస్తాన్‌ బౌలర్లలో మొహమ్మద్‌ నవాజ్‌ 2 వికెట్లు పడగొట్టగా... షాహీన్‌ షా, సల్మాన్‌ మీర్జా, సయీమ్‌ అయూబ్, అబ్రార్‌ అహ్మద్‌ తలా ఒక వికెట్‌ పడగొట్టారు. అనంతరం లక్ష్యఛేదనలో పాకిస్తాన్‌ 19.2 ఓవర్లలో 5 వికెట్లకు 151 పరుగులు చేసి విజయం సాధించింది. 

ఫఖర్‌ జమాన్‌ (32 బంతుల్లో 44; 2 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు), ఉస్మాన్‌ ఖాన్‌ (28 బంతుల్లో 37 నాటౌట్‌; 3 ఫోర్లు), ‘ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌’ మొహమ్మద్‌ నవాజ్‌ (12 బంతుల్లో 21 నాటౌట్‌; 2 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), సయీమ్‌ అయూబ్‌ (22; 1 ఫోర్, 1 సిక్స్‌) తలా కొన్ని పరుగులు చేశారు. కెప్టెన్‌ సల్మాన్‌ ఆఘా (1), మాజీ కెప్టెన్‌ బాబర్‌ ఆజమ్‌ (0) విఫలమయ్యారు. జింబాబ్వే బౌలర్లలో బ్రాడ్‌ ఇవాన్స్‌ 2 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ముక్కోణపు టోర్నీలో భాగంగా గురువారం శ్రీలంకతో జింబాబ్వే తలపడనుంది.
చదవండి: వైభవ్‌ సూర్యవంశీ ఫెయిల్‌.. అయినా సెమీస్‌కు భారత్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శబరిమలకు పోటెత్తిన అయ్యప్ప భక్తులు...కిక్కిరిసిన ఆలయ ప్రాంగణం (ఫొటోలు)

photo 2

‘ప్రేమంటే’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్..ముఖ్య అతిథిగా నాగచైతన్య (ఫొటోలు)
photo 3

ఆది-నిక్కీ.. క్యూట్ రొమాంటిక్ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

కెన్యాలోనే అనసూయ ఫ్యామిలీ.. మరిన్ని జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 5

'వారణాసి' బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా గోవా ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Bail Granted To YSRCP Leader Karumuri Venkat Reddy 1
Video_icon

కూటమికి బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన కోర్టు.. కారుమూరి వెంకటరెడ్డికి బెయిల్
PM Narendra Modi To Visit AP Today 2
Video_icon

ఇవాళ ఏపీలో ప్రధాని మోదీ పర్యటన
Shocking Truths About Ibomma Ravi 3
Video_icon

రవి బొమ్మ కనబడిందా? తవ్వే కొద్దీ షాకింగ్ నిజాలు
Perni Nani Fires On Tadipatri Police 4
Video_icon

వీళ్లందరినీ తలుపుకొట్టి ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తారు
Magazine Story On Indias Most Wanted Maoist Hidma Encounter 5
Video_icon

Magazine Story: ఎన్ కౌంటర్ లో మాస్టర్ మైండ్ హతం
Advertisement
 