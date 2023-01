ఇంటర్నేషనల్‌ లీగ్‌ టీ20, 2023 (దుబాయ్‌) సీజన్‌లో టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్‌, దుబాయ్‌ క్యాపిటల్స్‌ ఓపెనర్‌ రాబిన్‌ ఉతప్ప వరుస మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌లతో రెచ్చిపోతున్నాడు. అబుదాబీ నైట్‌రైడర్స్‌తో జరిగిన సీజన్‌ తొలి మ్యాచ్‌లో 33 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్ల సాయంతో 43 పరుగులు చేసిన రాబీ.. ఇవాళ (జనవరి 16) గల్ఫ్‌ జెయింట్స్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో 46 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్ల సాయంతో ఏకంగా 79 పరుగులు చేశాడు. ఫలితంగా అతను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న దుబాయ్‌ క్యాపిటల్స్‌ టీమ్‌ నిర్ణీత ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 182 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ చేసింది.

