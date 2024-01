39/6.. ఓటమి కొరల్లో చిక్కుకున్న జట్టును గెలిపించిన బాబర్‌ ఆజమ్‌

బంగ్లాదేశ్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ 2024లో పాక్‌ మాజీ కెప్టెన్‌ బాబర్‌ ఆజమ్‌ (49 బంతుల్లో 56 నాటౌట్‌; 6 ఫోర్లు) అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. ఓటమి కొరల్లో చిక్కుకున్న తన జట్టును టెయిలెండర్‌ అజ్మతుల్లా ఒమర్‌జాయ్‌ (35 బంతుల్లో 47 నాటౌట్‌; 2 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) సాయంతో విజయతీరాలకు చేర్చాడు. 39 పరుగులకే ఆరు వికెట్లు కోల్పోయి ఓటమి దిశగా సాగుతున్న రంగ్‌పూర్‌ రైడర్స్‌ను బాబర్‌-ఒమర్‌జాయ్‌ జోడీ అజేయమైన 86 పరుగులు జోడించి 4 వికెట్ల తేడాతో గెలిపించింది.

