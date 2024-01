"Results don't matter" - Shaheen Afridi's makes bold statement: పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ జట్టు వైఫల్యాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. భారత్‌ వేదికగా వన్డే వరల్డ్‌కప్‌-2023లో చెత్త ప్రదర్శనతో విమర్శలు మూటగట్టుకున్న బాబర్‌ ఆజం బృందం సెమీస్‌ కూడా చేరకుండానే నిష్క్రమించింది.

ఈ నేపథ్యంలో చేపట్టిన ప్రక్షాళన చర్యల్లో భాగంగా బాబర్‌ అన్ని ఫార్మాట్ల కెప్టెన్సీకి రాజీనామా చేశాడు. అతడి స్థానంలో టెస్టులకు షాన్‌ మసూద్‌.. టీ20లకు షాహిన్‌ ఆఫ్రిది సారథులుగా నియమితులయ్యారు. ఇక మాజీ క్రికెటర్‌ మహ్మద్‌ హఫీజ్‌ టీమ్‌ డైరెక్టర్‌ కమ్‌ కోచ్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించి తనదైన మార్కు చూపేందుకు విఫలయత్నాలు చేస్తున్నాడు.

ఇందులో భాగంగా హఫీజ్‌ మార్గదర్శనంలో మసూద్‌ నేతృత్వంలో ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు వెళ్లిన పాకిస్తాన్‌ టెస్టుల్లో 0-3తో వైట్‌వాష్‌కు గురైంది. ఈ ఘోర అవమానం నుంచి కోలుకోకముందే న్యూజిలాండ్‌తో ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ను 0-3తో కోల్పోయింది.

డునెడిన్‌ వేదికగా కివీస్‌తో బుధవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో 45 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయి ఈ పరాభవాన్ని మూటగట్టుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో పాక్‌ టీ20 జట్టు కెప్టెన్‌ షాహిన్‌ ఆఫ్రిది ఓటమిపై స్పందిస్తూ.. ఫలితాలతో మాకు సంబంధం లేదంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Shaheen Afridi says result doesn't matter, effort of players matters 🤯

pic.twitter.com/Y69482v7ih

