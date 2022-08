దిగ్గజ బాక్సర్‌ మైక్‌ టైసన్‌ గురించిన ఓ వార్త ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ పాన్‌ ఇండియా మూవీ 'లైగర్‌'లో కీలకపాత్ర పోషించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో కొద్దిరోజుల క్రితం వరకు సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో బిజిబిజీగా గడిపిన మైక్‌ టైసన్.. తాజాగా వీల్‌చైర్లో కూర్చొని కదలలేని పరిస్థితిలో కనిపించిన దృశ్యాలు నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తున్నాయి.

ఈ ఫొటోలు చూసిన అభిమానులు లెజెండరీ బాక్సర్‌కు ఏమైందోనని ఆందోళన చెందుతున్నారు. లైగర్‌ షూటింగ్‌లో హుషారుగా కనిపించిన యోధుడు కర్ర పట్టుకు కూర్చొని, ఇతరుల సాయంతో ముందుకు కదులుతున్న దృశ్యాలను చూసి అభిమానులు కంగారు పడుతున్నారు.

Former heavyweight boxing champion Mike Tyson’s health failing him and says his ‘expiration date may come really soon’

Mike Tyson is pictured in a wheelchair at Miami Airport, raising new fears for his health amid problems with sciatica. pic.twitter.com/ITHHAwfJQK