CWG 2022: స్వర్ణంతో మెరిసిన భవీనాబెన్‌ పటేల్‌

బర్మింగ్‌హామ్ వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2022లో శనివారం భారత స్టార్ పారా టేబుల్ టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి భావినా పటేల్ మహిళల సింగిల్స్ 3-5తో స్వర్ణ పతకం సాధించింది. టోక్యో పారాలింపిక్స్‌లో రజతం గెలిచిన గుజరాత్‌కు చెందిన 35 ఏళ్ల యువకుడు 12-10 11-2 11-9తో నైజీరియాకు చెందిన ఇఫెచుక్వుడే క్రిస్టియానా ఇక్‌పెయోయ్‌పై విజయం సాధించి క్వాడ్రినియెల్‌ ఈవెంట్‌లో అద్భుతమైన ప్రదర్శనను కనబరిచింది.

ఇక సోనాల్‌బెన్ మనుభాయ్ పటేల్ కూడా మహిళల సింగిల్స్ క్లాస్‌లో 3-5తో కాంస్యం సాధించి భారత్‌కు పతకాన్ని అందించింది. 34 ఏళ్ల భారత ఆటగాడు కాంస్య పతక ప్లే ఆఫ్‌లో ఇంగ్లండ్‌కు చెందిన స్యూ బెయిలీపై 11-5 11-2 11-3 తేడాతో విజయం సాధించారు. అయితే, పురుషుల సింగిల్స్ తరగతుల్లో రాజ్ అరవిందన్ అళగర్ 0-3తో నైజీరియాకు చెందిన ఇసౌ ఒగున్‌కున్లే చేతిలో 3-5తో కాంస్య పతక ప్లే-ఆఫ్‌తో ఓడిపోయాడు.

కాగా కామ‌న్వెల్త్ గేమ్మ్ తొమ్మిదో రోజు భార‌త్ మూడు స్వర్ణాలు సాధించింది. ప‌లు కాంస్య ప‌త‌కాలు గెలుచుకుంది. మొత్తం ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు కామ‌న్వెల్త్ గేమ్స్ 2022 లో భార‌త్ 40 మెడల్స్‌తో ఐదో స్థానంలో ఉండగా.. అందులో 13 స్వర్ణం, 11 రజతం, 16 కాంస్యం ఉన్నాయి.

Our country is constantly being brought up with the stellar performance of Indian sports talent in #CommonwealthGames2022.

In this sequence, in the Para Table-Tennis match, Gujarat's pride, Bhavinaben Patel, won the GOLD🏅medal and made the nation proud.

