Asia Cup 2022 IND VS HK: ఆసియా కప్‌లో భాగంగా బుధవారం హాంగ్‌కాంగ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో టీమిండియా 40 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి, గ్రూప్‌-ఏ నుంచి సూపర్‌-4 బెర్తు ఖరారు చేసుకున్న తొలి జట్టుగా నిలిచిన విషయం తెలసిందే. ఈ మ్యాచ్‌లో కోహ్లి క్లాస్‌ ఇన్నింగ్స్‌, సూర్య భాయ్‌ నాటు కొట్టుడు మ్యాచ్‌ మొత్తానికే హైలైట్‌గా నిలిస్తే.. భారత ఇన్నింగ్స్‌ అనంతరం కోహ్లి చేసిన ఓ పనికి యావత్‌ క్రికెట్‌ ప్రపంచం పులకించి పోయింది.

తన కంటే చాలా జూనియర్‌ అయిన సూర్యకుమార్‌ పెర్ఫార్మెన్స్‌కు ఫిదా అయిన కోహ్లి.. ఇన్నింగ్స్‌ అనంతరం సూర్యను తలవంచి మరీ అభినందించాడు. కోహ్లి నుంచి ఊహించని ఈ చర్యకు ఆశ్చర్యపోయిన సూర్యకుమార్‌ ఏం మాట్లాడాలో తెలియక.. ఏంటి బ్రో ఇది.. మనం మనం ఒకటి.. పదా ఇద్దరం కలిసి డ్రెస్సింగ్‌ రూమ్‌కు వెళ్దాం అని కోహ్లిని హత్తుకుని అటుగా తీసుకెళ్లాడు.

Should we bow?

Y̶e̶s̶,̶ ̶h̶e̶'̶s̶ ̶a̶ ̶k̶i̶n̶g̶ Yes, the King himself does!

