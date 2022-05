Ambati Rayudu Retires From IPL: ఐపీఎల్‌ 2022 సీజన్‌ డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌కు అస్సలు కలిసి రాలేదు. వరుస గాయాలు, పరాజయాలు, కెప్టెన్సీ మార్పు, సీనియర్‌ ఆటగాళ్ల పేలవ ప్రదర్శన, అంపైరింగ్‌ తప్పిదాలు.. ఇలా ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఆ జట్టును దురదృష్టం వెంటాడింది. వరుసగా పరాజయాలను ఎదుర్కొని ఆతర్వాత కెప్టెన్‌ మార్పుతో తిరిగి విన్నంగ్‌ ట్రాక్‌ ఎక్కినప్పటికీ.. కీలక మ్యాచ్‌లో దారుణ పరాజయాన్ని (ముంబై) మూటగట్టుకుని ప్లే ఆఫ్స్‌ నుంచి నిష్క్రమించింది. మరో రెండు మ్యాచ్‌లు ఆడితే ఈ సీజన్‌లో సీఎస్‌కే ప్రస్థానం ముగుస్తుంది.

I am happy to announce that this will be my last ipl. I have had a wonderful time playing it and being a part of 2 great teams for 13 years. Would love to sincerely thank Mumbai Indians and Csk for the wonderful journey.

— Ambati Rayudu (@RayuduAmbati) May 14, 2022