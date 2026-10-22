 ఎములాడ.. అభివృద్ధి జాడ | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎములాడ.. అభివృద్ధి జాడ

Oct 30 2026 12:03 AM | Updated on Oct 30 2026 12:03 AM

రాజన్న క్షేత్రానికి కొత్త మెరుపులు

రూ.47 కోట్లతో భూసేకరణ

రూ.6.50 కోట్లతో డబుల్‌ రోడ్డు పనులు

రూ.2.50 కోట్లతో ఆధ్యాత్మిక సుందరీకరణ

వేములవాడ: ఆధ్యాత్మిక పట్టణం.. దక్షిణకాశీ.. అభివృద్ధికి జాడగా నిలుస్తోంది. ఇటీవల చేపట్టిన పనులతో వేములవాడ రూపురేఖలు మారిపోతున్నాయి. మూలవాగు బ్రిడ్జి నుంచి ప్రధాన ఆలయం వరకు 80 ఫీట్ల రోడ్డు, రాజన్న ఆలయ అభివృద్ధి, విస్తరణ పనులు, బద్దిపోచమ్మ గడి అభివృద్ధి పనులతో ఆధ్యాత్మికాభివృద్ధి చెందుతోంది.

రూ.47 కోట్లతో భూసేకరణ

రోడ్డు విస్తరణకు ప్రభుత్వం రూ.47 కోట్ల భారీ మొ త్తాన్ని కేటాయించి భూసేకరణ పూర్తి చేసింది. రాజన్న గుడి నుంచి మూలవాగు బ్రిడ్జి వరకు రూ.6.50 కోట్లతో డబుల్‌ రోడ్డు పనులను వేగవంతంగా చేపట్టింది. గతంలో ట్రాఫిక్‌ జామ్‌లతో నిత్యం ఇబ్బందులు పడ్డ భక్తులు, స్థానికులకు ఇ ప్పుడు విశాలమైన రోడ్డు స్వాగతం పలుకుతుంది.

రూ.2.50 కోట్లతో ఆధ్యాత్మిక వెలుగులు

80 ఫీట్ల రోడ్డుకు మరింత అందం అద్దేందుకు రూ.2.50 కోట్లతో అత్యాధునిక సెంట్రల్‌ లైటింగ్‌, విద్యుత్‌ స్తంభాలపై నంది, త్రిశూలం, ఢమరుకం ఆకారాల్లో లైట్లను బిగించనున్నారు. త్వరలోనే ఈ రోడ్డును ప్రారంభించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సీతాకోకచిలుకలా సీతారామం బ్యూటీ మృణాల్.. (ఫోటోలు)
photo 2

గ్రీన్ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ అనుపమ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 3

ఆదర్శ కుటుంబం హీరోయిన్ శ్రీనిధి శెట్టి బ్యూటీఫుల్ లుక్స్.. (ఫోటోలు)
photo 4

రెడ్ రోజ్‌లా మెరిసిపోతున్న నివేదా పేతురాజ్.. (ఫోటోలు)
photo 5

మన్మధుడు హీరోయిన్ అన్షు కార్వా చౌత్ సెలబ్రేషన్స్.. (ఫోటోలు)

Video

View all
MP Mithun Reddy Campaigns in Neerugattuvaripalli, Madanapalle Municipality 1
Video_icon

ఎన్నికల ప్రచారంలో దూసుకెళ్తున్న మిథున్ రెడ్డి
KTR Reacts Konda Surekha's Tweet 2
Video_icon

కొండా సురేఖ ఏం ట్వీట్‌ చేశారో ఇంకా చూడలేదు : కేటీఆర్‌

Gowtham Reddy Counter Attack on AB Venkateswara Rao 3
Video_icon

నన్ను రౌడీ అంటావా? ABVగుట్టు రట్టు చేసిన గౌతంరెడ్డి!
Elderly Couple Struggles With Cyclone Arnab Viral Video 4
Video_icon

తుఫానుకు తల్లడిల్లుతున్న వృద్ధ దంపతులు.. ఎగిరిపోయిన ఇంటి పైకప్పు!
Arnab Storm Subsided Present Situation In Visakhapatnam and Coastal Region 5
Video_icon

శాంతించిన తుఫాన్.. విశాఖలో ప్రస్తుతం ఎలా ఉందంటే!
Advertisement
 