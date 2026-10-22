 సమస్యలు పరిష్కరించండి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సమస్యలు పరిష్కరించండి

Oct 30 2026 12:03 AM | Updated on Oct 30 2026 12:03 AM

సిరిసిల్లటౌన్‌: సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ మున్సిపల్‌ కార్మికులు గురువారం ధర్నా చేపట్టారు. సీఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో కార్మికులు ఆఫీస్‌ ఎదుట బైఠాయించారు. నవంబర్‌ 5 నుంచి పనులు బంద్‌ చేసి సమ్మె చేస్తామని హెచ్చరించారు. మున్సిపల్‌లో పనిచేస్తూ చనిపోయిన, 60 ఏళ్లు పైబడి రిటైర్మెంట్‌ పొందిన కార్మికుల స్థానాల్లో వారి కుటుంబ సభ్యులను వెంటనే పనిలో పెట్టుకోవాలని కోరారు. 2009 నుంచి 2012 వరకు పెండింగ్‌లో ఉన్న ఈపీఎఫ్‌ సమస్య పరిష్కరించాలని డిమాండ్‌ చేశారు. ఈమేరకు కమిషనర్‌ ఎం.ఎ.ఖదీర్‌పాషాకు వినతిపత్రం అందజేశారు. నాయకులు కోడం రమణ, మూశం రమేశ్‌, సూరం పద్మ, కోల శ్రీనివాస్‌, కాసర్ల శంకర్‌, దేవరాజు, బాబా కిషన్‌, విజయ, ఉమ, లక్ష్మి, భారతి, ఏసవ్వ, శ్రీనివాస్‌, మల్లేశం పాల్గొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సీతాకోకచిలుకలా సీతారామం బ్యూటీ మృణాల్.. (ఫోటోలు)
photo 2

గ్రీన్ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ అనుపమ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 3

ఆదర్శ కుటుంబం హీరోయిన్ శ్రీనిధి శెట్టి బ్యూటీఫుల్ లుక్స్.. (ఫోటోలు)
photo 4

రెడ్ రోజ్‌లా మెరిసిపోతున్న నివేదా పేతురాజ్.. (ఫోటోలు)
photo 5

మన్మధుడు హీరోయిన్ అన్షు కార్వా చౌత్ సెలబ్రేషన్స్.. (ఫోటోలు)

Video

View all
MP Mithun Reddy Campaigns in Neerugattuvaripalli, Madanapalle Municipality 1
Video_icon

ఎన్నికల ప్రచారంలో దూసుకెళ్తున్న మిథున్ రెడ్డి
KTR Reacts Konda Surekha's Tweet 2
Video_icon

కొండా సురేఖ ఏం ట్వీట్‌ చేశారో ఇంకా చూడలేదు : కేటీఆర్‌

Gowtham Reddy Counter Attack on AB Venkateswara Rao 3
Video_icon

నన్ను రౌడీ అంటావా? ABVగుట్టు రట్టు చేసిన గౌతంరెడ్డి!
Elderly Couple Struggles With Cyclone Arnab Viral Video 4
Video_icon

తుఫానుకు తల్లడిల్లుతున్న వృద్ధ దంపతులు.. ఎగిరిపోయిన ఇంటి పైకప్పు!
Arnab Storm Subsided Present Situation In Visakhapatnam and Coastal Region 5
Video_icon

శాంతించిన తుఫాన్.. విశాఖలో ప్రస్తుతం ఎలా ఉందంటే!
Advertisement
 