 ‘కూటమి ప్రభుత్వంలో విద్యావ్యవస్థ కుప్పకూలింది’ | YSRCP Leader Adimulapu Suresh Takes On AP Govt | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘కూటమి ప్రభుత్వంలో విద్యావ్యవస్థ కుప్పకూలింది’

Jul 10 2026 7:09 PM | Updated on Jul 10 2026 7:17 PM

YSRCP Leader Adimulapu Suresh Takes On AP Govt
  • విద్యావ్యవస్థ నిర్వీర్యం -పేద విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో చెలగాటం
  •  చంద్రబాబు,లోకేష్‌ల పై మాజీ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష తీవ్ర ఆగ్రహం

తాడేపల్లి: రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత విద్యావ్యవస్థను పూర్తిగా బ్రష్టుపట్టించిందని మాజీ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ మండిపడ్డారు. కేవలం ప్రచార ఆర్భాటాలు, రంగుల ప్రకటనలపై ఉన్న శ్రద్ధ.. పేద పిల్లల చదువులు, వారి ప్రాథమిక వసతులపై లేకపోవడం  ప్రభుత్వ  ఉదాసీనతకు అద్దం పడుతోందని ఆక్షేపించారు.

 తాడేపల్లి వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. నాడు వైఎస్ జగన్ హయాంలో అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో, కార్పొరేట్ సంస్థలు అసూయపడేలా వెలిగిపోయిన ప్రభుత్వ పాఠశాలలను.. నేడు చంద్రబాబు, లోకేష్‌లు కలిసి మళ్లీ 2014-19 నాటి చీకటి రోజుల్లోకి, అధ్వాన్న స్థితికి దిగజార్చారని ఆదిమూలపు సురేష్   తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. కనీసం పిల్లలకు సురక్షిత మంచినీరు, నాణ్యమైన భోజనం కూడా ఇవ్వలేని దుస్థితికి దిగజారిందని... ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఇంకా ఏమన్నారంటే..

నెల దాటినా అందని విద్యామిత్ర కిట్లు – అరకొరగా పుస్తకాలు..
రాష్ట్రంలో పాఠశాలలు తెరిచి నెల రోజులు కావస్తున్నా విద్యార్థులకు కనీస అవసరాలైన విద్యామిత్ర కిట్లు, బూట్లు, బెల్టులు, బ్యాగులు అందలేదు.  జిల్లాలకు పాఠ్యపుస్తకాలు, నోటు పుస్తకాలు కూడా అరకొరగానే చేరాయ,గతంలో మిగిలిపోయిన పాత స్టాక్‌తో అడ్జస్ట్ చేసే దౌర్భాగ్య స్థితికి ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొచ్చారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో వైఎస్‌ జగన్‌ నేతృత్వంలో బడులు తెరిచే ఆరు నెలల ముందే భారీ కసరత్తు చేసి, పాఠశాల ప్రారంభమైన మొదటి వారంలోనే విద్యార్థుల చేతికి  పుస్తకాలు, యూనిఫాం, షూ, బ్యాగులు అందించాం.

ప్రచారానికే పెద్దపీట – విద్యార్థులపై నిర్లక్ష్యం..
ప్రస్తుత ప్రభుత్వం విద్యార్థుల భవిష్యత్తును పణంగా పెట్టి కేవలం ప్రచారాలకే పరిమితమైంది. బడ్జెట్‌లో అత్యధిక నిధులను ప్రచారానికే కేటాయించి, విద్యావ్యవస్థకు అన్ని హంగులు అద్దినట్లుగా రంగుల ప్రపంచాన్ని చూపిస్తూ తల్లిదండ్రులను, పిల్లలను మభ్యపెడుతున్నారు. మహిళల భద్రత గురించి మాట్లాడే కూటమి ప్రభుత్వం, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకునే బాలికలకు కనీసం టాయిలెట్లు కూడా కల్పించడంలో విఫలమైంది.

2014-19 నాటి చీకటి రోజుల్లోకి ప్రభుత్వ బడులు..
గత చంద్రబాబు హయాంలో (2014-19) సుమారు 1700 ప్రభుత్వ పాఠశాలలను మూసివేసి, పెచ్చులూడిన స్లాబులు, నేలపై చదువులు, కనీసం బ్లాక్ బోర్డులు లేని దుస్థితిని కల్పించారు. మళ్లీ ఇప్పుడు అదే విధంగా పాఠశాలల్లో మూలపడిన ఫర్నీచర్, కింద కూర్చునే విద్యార్థులు, తాగునీటి కోసం బోర్ వెల్స్ వద్ద బారులు తీరే దారుణ పరిస్థితులను తీసుకొచ్చారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలను నిర్వీర్యం చేయడం ద్వారా పేద విద్యార్థులను కార్పొరేట్ సంస్థలకు దాసోహం చేసే కుట్ర జరుగుతోంది.

వైఎస్ జగన్ హయాంలో విద్యా విప్లవం – రూ. 73 వేల కోట్ల ఖర్చు..
2019లో వైఎస్. జగన్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత విద్యారంగంలో విప్లవాత్మక సంస్కరణలు తెచ్చారు. జూన్ 2019 నుండి ఫిబ్రవరి 2024 వరకు విద్యాశాఖపై రూ. 72,919 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. 'నాడు-నేడు' ద్వారా రెండు దశల్లో 44,617 స్కూళ్లను సుమారు రూ. 11,000 కోట్లతో అత్యాధునికంగా తీర్చిదిద్దారు. పెయింటింగ్స్, ఫర్నీచర్, డిజిటల్ క్లాస్ రూములు, డ్రింకింగ్ వాటర్, టాయిలెట్స్, కాంపౌండ్ వాల్స్ వంటి 11 రకాల మౌలిక వసతులను తప్పనిసరి చేశారు. 'అమ్మఒడి' పథకం కింద విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో రూ. 25,809 కోట్లు జమ చేశారు.

ఇంగ్లిష్ మీడియం, 8వ తరగతి పిల్లలకు ట్యాబ్‌ల పంపిణీ, బైలింగువల్ టెక్ట్స్ బుక్స్, ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానెల్స్ ద్వారా ఏపీ విద్యార్థులు ఐక్యరాజ్యసమితిలో ఇంగ్లిషులో ప్రసంగించే స్థాయికి ఎదిగారు. ప్రస్తుతం సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేష్‌లు పెడుతున్న పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్స్ (పీటీఎం) సభల్లో కనిపిస్తున్న ఫర్నీచర్, టేబుల్స్ అన్నీ వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వ హాయంలో సమకూర్చినవే.

ప్రాణాంతకంగా మారిన 'గోరుముద్ద' – పెరిగిన డ్రాపౌట్స్..
వైఎస్ జగన్ గారి హయాంలో రోజుకో మెనూతో, పౌష్టికాహారంతో రూ. 7,244 కోట్లు ఖర్చు చేసి 'జగనన్న గోరుముద్ద' అందిస్తే.. నేడు కూటమి ప్రభుత్వంలో అది పిల్లల ప్రాణాలకే ముప్పుగా మారింది.  పాఠశాలల్లో నీళ్ల సాంబారు, ముద్దన్నం పెడుతున్నారు. కలుషిత నీరు తాగి విద్యార్థులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ఘటనలు కూడా చూస్తున్నాం. గతంలో 43 లక్షలుగా ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థుల సంఖ్య, ప్రస్తుతం 30 లక్షలకు పడిపోయిందని.. డ్రాపౌట్ రేట్ ఇంత దారుణంగా పెరగడానికి ప్రభుత్వ అసమర్థతే కారణం.

మంత్రి లోకేష్ ద్వంద్వ వైఖరి...
స్టాన్‌ఫర్డ్‌లో చదువుకున్నానని చెప్పుకునే విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ రోజుకో దేశం తిరుగుతూ క్వాంటమ్ వ్యాలీ, ఏఐ టెక్నాలజీ అని మాట్లాడుతున్నారు, మరి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో డిజిటల్ క్లాసురూములు, ట్యాబులు, నాడు-నేడు పనులను ఎందుకు ఆపేశారు. పేద విద్యార్థులకు ఉన్నత చదువులు అబ్బకూడదనేదే లోకేష్ ఉద్దేశమా? గతంలో లోకేష్ ఆర్భాటంగా ప్రకటించిన రూ. 7వేల కోట్ల 'మన బడి - మన భవిష్యత్తు' నిధులు ఏమయ్యాయి, ఆ పథకం కింద కనీసం తట్టెడు మట్టి కూడా ఎత్తిపోయలేదు. వైఎస్‌ జగన్‌ హాయంలో సబ్జెక్ట్ ఎక్స్‌పర్ట్స్ విధానం ప్రవేశపెడితే దాన్ని తీసేసి, మళ్లీ ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలల (సింగిల్ టీచర్ స్కూల్స్) స్థాయికి విద్యావ్యవస్థను దిగజార్చారు.

 వైఎస్సార్‌సీపీ డిమాండ్లు..
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఖాళీగా ఉన్న ఉపాధ్యాయ పోస్టులను తక్షణమే భర్తీ చేయాలి.
ప్రభుత్వ బడులలో మౌలిక వసతులు, బాలికలకు టాయిలెట్లు, సురక్షిత తాగునీరు వెంటనే కల్పించాలి. నిలిచిపోయిన డిజిటల్ తరగతులు, 'నాడు-నేడు' ఫేజ్-3 పనులను పునఃప్రారంభించాలి. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును పణంగా పెడుతూ, విద్యావ్యవస్థను సంస్కరించడం చేతకాకపోతే విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ వెంటనే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలి.

చివరిగా విద్య అనేది వ్యాపార వస్తువు కాదు.. అది పేదవాడి హక్కని... ఈ కూటమి ప్రభుత్వానికి నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే, ప్రచార ఆర్భాటాలు పక్కనబెట్టి ప్రభుత్వ పాఠశాలల బలోపేతానికి చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును పణంగా పెడుతూ, కనీస మౌలిక వసతులు కల్పించలేని దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉన్న ఈ విద్యాశాఖను నడపడం చేతకాకపోతే, మంత్రి లోకేష్ తక్షణమే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని ఆదిమూలపు సురేష్ డిమాండ్ చేశారు. 

 విద్యావ్యవస్థను కార్పొరేట్ శక్తులకు తాకట్టు పెడుతుంటే వైఎస్సార్‌సీపీ చూస్తూ ఊరుకోదని... పేదలకు నాణ్యమైన ఉచిత విద్యను అందించే వరకు, ప్రభుత్వ బడులకు వైఎస్ జగన్ హయాం నాటి పూర్వ వైభవాన్ని, ఆ స్వర్ణ యుగాన్ని మళ్లీ తీసుకొచ్చే వరకు  కూటమి ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను నిలదీస్తూ రాజీలేని పోరాటం చేస్తుందని హెచ్చరించారు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సంక్రాంతికి వస్తున్నాం ఫేమ్ బుల్లిరాజు బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 2

డిఫరెంట్‌ అవుట్‌ఫిట్‌లో హీరోయిన్ నిషా అగర్వాల్..ఫోటోలు
photo 3

నాగబంధంలో అనసూయ.. అరుదైన స్టిల్స్ చూశారా? (ఫోటోలు)
photo 4

హాఫ్‌ శారీలో లెనిన్ భామ భాగ్యశ్రీ బోర్సే అందాలు.. ఫోటోలు
photo 5

సిస్టర్ పెళ్లిలో ఖుషీ కపూర్ స్టైలిష్ అవుట్‌ఫిట్.. ఫోటోలు

Video

View all
China Facing Huge Problems With Floods 1
Video_icon

చైనాకు చుక్కలు..! ఒక వైపు వరదలు.. మరోవైపు విషసర్పాలు
YSRCP Ambati Rambabu Aggressive Comments on AP DGP 2
Video_icon

సిగ్గులేదా.. పోలీస్ అయి ఉండి..? DGPని ఏకిపారేసిన అంబటి
YSRCP Leader Suresh Press Meet 3
Video_icon

కూటమి పాలనలో ప్రభుత్వ స్కూల్ పని అయిపోయింది
Why Do Ships & Planes Disappearing In This Mysterious Spot 4
Video_icon

వినాశనానికి చేరువలో ప్రపంచం! చరిత్ర దాచిన నిజం
CM Revanth Comments on KCR Family 5
Video_icon

కల్వకుంట్ల కౌరవ కుటుంబాన్ని పాతాళానికి తొక్కుతా
Advertisement
 