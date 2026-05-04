 టీవీకే చీఫ్‌ విజయ్‌కు వైఎస్‌ జగన్‌ అభినందనలు | YSRCP Chief Congratulations to TVK Vijay Over Tamil Nadu Victory | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

టీవీకే చీఫ్‌ విజయ్‌కు వైఎస్‌ జగన్‌ అభినందనలు

May 4 2026 3:22 PM | Updated on May 4 2026 4:06 PM

YSRCP Chief Congratulations to TVK Vijay Over Tamil Nadu Victory

తాడేపల్లి: తమిళనాడులో అనూహ్య ఫలితాలతో సింగిల్‌ లార్జెస్ట్‌ పార్టీగా అవతరించి, ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సిద్ధమవుతున్న టీవీకే చీఫ్‌ విజయ్‌కు వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి అభినందనలు తెలియజేశారు.  సోదరుడు విజయ్‌కు అభినందనలు అంటూ వైఎస్‌ జగన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. ప్రజాజీవితంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తున్న విజయ్‌కు మరింత మంచి జరగాలని  వైఎస్‌ జగన్‌ ఆకాంక్షించారు.

బెంగాల్‌లో బీజీపీకి వైఎస్‌ జగన్‌ అభినందనలు
పశ్చిమబెంగాల్‌లో టీఎంసీ ఓటమి పట్ల వైఎస్‌ జగన్‌ సానుభూతి తెలియజేశారు.  దీదీ(మమతా బెనర్జీ) ప్రభుత్వం ఓటమి పట్ల సానుభూతి వ్యక్తం చేసిన వైఎస్‌ జగన్‌.. పశ్చిమ బెంగాల్‌ అతిపెద్దగా పార్టీగా అవతరించి ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సిద్ధమైన బీజేపీకి అభినందనలు తెలిపారు. అలాగే అక్కడ గెలిచిన ఇతర అభ్యర్థులకు వైఎస్‌ జగన్‌ అభినందనలు తెలియజేశారు. 

విజయ్ కి జగన్ అభినందనలు

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయ్‌ ఇంటి దగ్గర భారీ భద్రత.. అభిమానుల సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 2

విజయ్‌ విజిల్‌ మోత.. రీసౌండ్‌ ఓ రేంజ్‌లోనే.. (ఫొటోలు)
photo 3

తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాల వేళ.. తిరుమలలో త్రిష ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)
photo 4

43 ఏళ్ల 'యంగ్' హీరోయిన్ త్రిష బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Reasons For Vijay's TVK Party Win Tamil Nadu assembly Elections Results 2026 1
Video_icon

తమిళనాడులో విజయ్ తుఫాన్, దళపతికి పట్టం కట్టిన ZenG
Jagan Says Wishes to Vijay For TVK Win In Tamil Nadu Assembly Elections 2
Video_icon

నా తమ్ముడు విజయ్... జగన్ ఎమోషనల్ కామెంట్స్
Trisha Sensational Comments on TVK Vijay Massive Victory 3
Video_icon

విజయ్ విజయం త్రిష సంచలన కామెంట్స్
Reason for the DMK's defeat | Tamilnadu Election Results 4
Video_icon

DMK ఓటమికి కారణం ఇదే..
TVK Vijay Mother First Reacts On His Son Victory In Tamil Nadu Election 2026 5
Video_icon

విజయంపై విజయ్ తల్లి ఫస్ట్ రియాక్షన్
Advertisement
 