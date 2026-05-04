బెంగాల్‌లో బీజేపీ ముందంజ!

May 4 2026 8:29 AM | Updated on May 4 2026 8:43 AM

West Bengal BJP Leaders Ahead in Counting

పశ్చిమ బెంగాల్‌ ఎన్నికల ఫలితాలపై దేశవ్యాప్తంగా ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. పోస్టల్‌ బ్యాలెట్ల ఓట్ల కౌంటింగ్‌లో కాసేపు టీఎంసీ బీజేపీ మధ్య హోరాహోరీ కొనసాగింది. అయితే ఈ రేసులో టీఎంసీ వెనకబడిపోయింది. 

బీజేపీ అగ్రనేతలు కౌంటింగ్‌లో జోరు చూపిస్తున్నారు. ఆ పార్టీ అగ్రనేతలంతా ముందంజలో ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే భవానీపూర్‌లో మాత్రం టఫ్‌ ఫైట్‌ నడుస్తోంది. 

ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ కాసేపు ముందంజలో కొనసాగారు. ఆ వెంటనే బీజేపీ రాష్ట్ర చీఫ్‌ అధికారి సువేందు లీడ్‌లోకి వచ్చారు. నందిగ్రాంలోనూ ఆయన ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నట్లు సమాచారం. మరికాసేపట్లో ఈవీఎంల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగనుంది. 

మొత్తం 294 స్థానాలున్న పశ్చిమ బెంగాల్‌లో అధికారం కైవసం చేసుకునేందుకు 148 స్థానాలు అవసరం. అయితే ఒక నియోజకవర్గంలో రీపోలింగ్‌ కారణంగా 293 స్థానాలకుగానూ 147 సీట్లు కైవసం చేసుకుంటే సరిపోతుంది. 

