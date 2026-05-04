 Kerala: కాసేపట్లో కౌంటింగ్‌.. ఇంతలో పినరయి ట్విస్ట్! | Kerala Election 2026 Counting Begins Fate of 140 Seats Hangs in Balance | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Kerala: కాసేపట్లో కౌంటింగ్‌.. ఇంతలో పినరయి ట్విస్ట్!

May 4 2026 7:09 AM | Updated on May 4 2026 7:42 AM

Kerala Election 2026 Counting Begins Fate of 140 Seats Hangs in Balance

కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల  కౌంటింగ్ కాసేపట్లో మొదలుకానుంది. రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ (ఎన్‌డీఏ), పినరయి విజయన్ (ఎల్డీఎఫ్), వీడీ సతీశన్ (యూడీఎఫ్) తదితర హేమాహేమీల రాజకీయ భవితవ్యం  ఈరోజు తేలిపోనుంది.

  • కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపునకు ముందు కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ తన సోషల్ మీడియా బయోను అప్‌డేట్‌ చేశారు. అందులో ఆయన తన ‘ముఖ్యమంత్రి’ హోదాను తొలగించి, తనను భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ పొలిట్‌బ్యూరో సభ్యుడిగా పేర్కొన్నారు. కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు ఈరోజు వెలువడనున్న నేపథ్యంలో, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ రాజకీయ పార్టీల కార్యకర్తలు సంబరాలకు సన్నాహాలు ప్రారంభించారు.

  • మలప్పురం జిల్లాలోని పండిక్కడ్‌లో తమ విజయం ఖాయమని భావిస్తూ కాంగ్రెస్,యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ (యూడీఎఫ్‌) కార్యకర్తలు సుమారు 5,000 మందికి సరిపడా బిర్యానీని సిద్ధం చేస్తున్నారు. సంబరాలలో భాగంగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు.

  • కొచ్చిలో సంబరాలకు బీజేపీ సిద్ధమయ్యింది. ఇప్పటికే భారీ మొత్తంలో లడ్డూలను ఆర్డర్ చేసింది. బీజేపీకి దాని మిత్రపక్షాలకు ప్రస్తుతం కేరళ అసెంబ్లీలో ఒక్క ఎమ్మెల్యే కూడా లేరు. కానీ ఈసారి తాము ఖాతాను తెరుస్తామని ఆ పార్టీ నేతలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

     

  •  
     

  • ఉదయం 8 గంటలకు పోస్టల్ బ్యాలెట్లతో  ఈ లెక్కింపు ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది.  తరువాత ఈవీఎంల ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది.

  • ఈ కౌంటింగ్ కోసం ఎన్నికల సంఘం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 43 కేంద్రాలను  ఏర్పాటు చేసింది. ఓట్ల లెక్కింపు సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పటిష్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.  

  • ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి మే 6వ తేదీ వరకు అమల్లో ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు.

  • ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ కోసం 17,565 మంది ఎన్నికల సిబ్బందిని విధులలో నియమించారు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)
photo 2

విశాఖపట్నం : ఆహ్లాదకర వేళ.. బీచ్‌లో సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

గోపీచంద్ కొత్త సినిమా లాంచ్.. దర్శకుడిగా ఫైట్ మాస్టర్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో ఐపీఎల్‌ మ్యాచ్‌..సెలబ్రిటీల సంద‌డి (ఫొటోలు)
photo 5

కుర్ర హీరోయిన్లకు పోటీ ఇచ్చేలా స్నేహ (ఫొటోలు)

Video

View all
Engeneering Student Leaked Assistant Professor Audio Call 1
Video_icon

రేపు ఇంటికి రా.. విద్యార్థినితో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అసభ్య సంభాషణ
Bhumana Karunakar Reddy Reacts On TDP Attack On Dasaradha Rami Reddy 2
Video_icon

ఏంటి ఈ దారుణం చంద్రబాబు.. చంపేస్తారా.. దశరథరామిరెడ్డి దాడిపై భూమన రియాక్షన్
Dasaratharami Reddy Wife Strong Warning To Minister Ramprasad Reddy 3
Video_icon

నరుకుతా బిడ్డా.. నువ్వు మంత్రివైతే నాకేంటి.. ఎవడిని వదిలిపెట్టను..!
Watch Live Assembly Election Results 2026 Live Coverage 4
Video_icon

Watch Live: 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు.. ప్రజా తీర్పు..
Tamil Nadu Postal Ballot Counting 5
Video_icon

గెలుపుపై ధీమా.. TVK విజయ్ రిసార్ట్ పాలిటిక్స్
Advertisement
 