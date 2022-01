చండీగఢ్: కాంగ్రెస్​ నేత రాహుల్​ గాంధీపై మాజీ కేంద్ర మంత్రి, శిరోమణి అకాలీదళ్ పార్టీ నాయకురాలు హర్​ సిమ్రత్​ కౌర్​ బాదల్​ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె ట్విటర్​ వేదికగా మండిపడ్డారు. కాగా, రాహుల్​ గాంధీ గత బుధవారం పంజాబ్​లో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన అమృత్​ సర్​లోని స్వర్ణ దేవాలయం​ను సందర్శించారు. ఈ నేపథ్యంలో రాహుల్​ తన జేబులో నుంచి చోరీ జరిగినట్లు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ప్రస్తుతం ఈ ఆరోపణలు తీవ్ర దుమారాన్ని రేపుతున్నాయి. దీనిపై హర్​సిమ్రాత్​ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. రాహుల్​ గాంధీ.. ఒక జెడ్​ క్యాటగిరి భద్రతను కల్గిఉన్నారని.. ఆయనతోపాటు పంజాబ్​ సీఎం చన్నీ, డిప్యూటి సీఎం సుఖ్ జీందర్​ సింగ్​ రంధావా, ఓపీ సోనిలుకూడా ఉన్నారన్నారు. ఇలాంటి చోట చోరీ జరగటం ఏంటని ప్రశ్నించారు. పవిత్రమైన ప్రదేశానికి చెడ్డపేరు తెచ్చేల వ్యాఖ్యలు చేయకూడదని హితవు పలికారు.

భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతీనేలా ప్రవర్తించకూడదన్నారు. అసత్య ప్రచారాలు మానుకోవాలని రాహుల్​కు చురకలంటించారు. అయితే, రాహుల్​ ఆరోపణలపై.. పూర్తి వివరాలను వెల్లడించలేదని ఎంపీ హర్​సిమ్రాత్​ కౌర్​బాదల్​ అన్నారు. కాగా, రాహుల్​ గాంధీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా.. బుధవారం రోజు జలంధర్​లో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నవిషయం తెలిసిందే.

హర్​ సిమ్రాత్​ వ్యాఖ్యలపై.. కాంగ్రెస్ ముఖ్య అధికార ప్రతినిధి రణదీప్​ సింగ్​ సుర్జేవాలా ఆమె పోస్ట్​కు రీట్వీట్​ చేస్తూ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. తప్పుడు వార్తలను ప్రచారం చేయడం అపచారమని అన్నారు. రాజకీయ విభేదాలకు అతీతంగా బాధ్యతతో, పరిపక్వతతో ప్రదర్శించాలని తెలిపారు. గతంలో నరేంద్రమోదీ తీసుకువచ్చిన చట్టాలు.. రైతుల జేబులు కొట్టడం లాంటివేనని అన్నారు.

Who picked @RahulGandhi's pocket at Sri Harmandir Sahib?@CHARANJITCHANNI? @sherryontopp? or @Sukhjinder_INC? These were the only 3 persons allowed by Z-security to get near him. Or is it just one more attempt to bring bad name to our holiest shrine, after the 'be-adbi' incidents?

— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) January 29, 2022