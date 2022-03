బీజేపీ నుంచి ఔట్‌.. మమత పార్టీలోకి మరో సీనియర్‌ నేత

ఈ ఏడాది జనవరిలో పార్టీ నుంచి సస్పెన్షన్‌కు గురైన పశ్చిమ బెంగాల్‌ బీజేపీ సీనియర్‌ నాయకుడు జై ప్రకాశ్‌ మజుందార్‌ మంగళవారం తృణముల్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో చేరారు. ఈ మేరకు కోల్‌కతాలో జరిగిన సమావేశంలో పశ్చిమ బెంగాల్‌ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ సమక్షంలో టీఎంసీ కండువా కప్పుకున్నారు. కాగా పార్టీ క్రమశిక్షణను ఉల్లంఘించారని అభియోగాలు మోపుతూ ముంజుందార్‌తో పాటు మరో పార్టీ నాయకుడు రితేష్ తివారీని బీజేపీ సస్పెండ్ చేసింది. వీరిద్దరూ బీజేపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు.

West Bengal | Suspended BJP leader Jay Prakash Majumdar joins Trinamool Congress, in the presence of CM Mamata Banerjee, in Kolkata pic.twitter.com/mWZBOk36No

— ANI (@ANI) March 8, 2022