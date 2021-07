సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ నేతృత్వంలోని జంబో కేబినెట్‌ విస్తరణలో మహిళా మంత్రుల సంఖ్య కూడా పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ మహిళా సహచరులతో దిగిన ఒక ఫోటోను ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేశారు. దీంతో ఈ ఫోటోవైరల్‌గా మారింది. కేంద్రమంత్రి స్మృతి ఇరానీతో సహా మొత్తం తొమ్మిది మందితో కలిసి దిగిన ఫోటోను ఆమె ట్వీట్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డాకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

కొత్త కేబినెట్‌లో మహిళలకు అవకాశం కల్పించడంపై హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. ముఖ్యంగా కొత్త మహిళా మంత్రులకు అభినందనలు తెలుపుతూ బయోకాన్‌ ఎండీ కిరణ్‌ మజుందార్‌ షా సమా పలువురు మహిళా దిగ్గజాలతో పాటు, ఇతర ప్రముఖులు కూడా ఈ ఫోటోను షేర్‌ చేయడం విశేషం.

With Minister @smritiirani and the ministers who were sworn in today.

From left @DarshanaJardosh @PratimaBhoumik @ShobhaBJP @bharati_mp @M_Lekhi @AnupriyaSPatel @Annapurna4BJP

Grateful to National President @JPNadda for graciously joining us. pic.twitter.com/ghoW6t7sTX