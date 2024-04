బీహార్‌, పంజాబ్‌ కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ అభ్యర్థుల జాబితా విడుదల

కాంగ్రెస్ పార్టీ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిటీ బీహార్, పంజాబ్‌ లోక్‌సభ అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే అధ్యక్షతన, సోనియా గాంధీ, సల్మాన్ ఖుర్షీద్, అంబికా సోనీతో పాటు పలువురు ముఖ్యనేతలు కీలక నియోజకవర్గాలకు అభ్యర్థులను ఖరారు చేశారు.

బీహార్ అభ్యర్థులు

పశ్చిమ్ చంపారన్: మదన్ మోహన్ తివారీ

ముజఫర్‌పూర్: అజయ్ నిషాద్

మహారాజ్‌గంజ్: ఆకాష్ ప్రసాద్ సింగ్

సమస్తిపూర్ (ఎస్సీ): సన్నీ హజారీ

ససారం (ఎస్సీ): మనోజ్ కుమార్

పంజాబ్ అభ్యర్థులు

హోషియార్‌పూర్ (ఎస్సీ): యామిని గోమర్

ఫరీద్‌కోట్ (ఎస్సీ):అమర్జిత్ కౌర్ సాహోకే

Congress announces a list of 7 candidates for the Lok Sabha elections. #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/pxWcyeeE7Q

— ANI (@ANI) April 22, 2024