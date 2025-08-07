 కేసీఆర్‌ అరెస్ట్‌ అవుతారా?.. క్లారిటీ ఇచ్చిన సీఎం రేవంత్‌ | CM Revanth Reddy Clarifies KCR Arrest Rumors | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కేసీఆర్‌ అరెస్ట్‌ అవుతారా?.. క్లారిటీ ఇచ్చిన సీఎం రేవంత్‌

Aug 7 2025 6:46 PM | Updated on Aug 7 2025 6:46 PM

CM Revanth Reddy Clarifies KCR Arrest Rumors

సాక్షి,న్యూఢిల్లీ: బీఆర్‌ఎస్‌ అధినేత కేసీఆర్‌ను అరెస్ట్‌పై సీఎం రేవంత్‌ క్లారిటీ ఇచ్చారు. బీసీ రిజర్వేషన్ల బిల్లుల ఆమోదానికి పార్లమెంట్‌లో ఒత్తిడి పెంచాలని కోరుతూ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్‌ నేతల బృందం ఢిల్లీలో పర్యటిస్తోంది. పర్యటనలో భాగంగా సీఎం రేవంత్‌ చిట్‌చాట్ నిర్వహించారు.  

కేసీఆర్‌ను నేనెందుకు జైల్లో వేస్తా.. ఆయనే స్వీయ నియంత్రణగా జైల్లో ఉన్నట్లు ఫామ్ హౌస్‌లో ఉన్నారు. కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్‌కు.. చర్లపల్లి జైలుకు తేడా లేదు. ఫామ్ హౌస్‌లో పోలీసుల పర్యవేక్షణ ఉంటది. జైల్లో పోలీసుల పహారా ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు జైలుకు విజిటర్స్ వస్తుంటారు.. అలాగే ఫామ్ హౌస్‌కి విజిటర్స్ వెళ్లి వస్తున్నారు. కేసీఆర్‌ను ఓడించడమే పెద్ద శిక్ష. నేనెందుకు విద్వేష రాజకీయాలు చేస్తా.

మేం దుప్పటి కప్పుకొని పడుకున్నా తెలంగాణ ప్రజలు రెండోసారి కాంగ్రెస్ గెలిపిస్తారు. ‌ బీహార్ ఎన్నికలతో పాటే జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నిక వస్తుందని అనుకుంటున్నా. బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు కూడా నైతిక విజయం అంటే నైతికత కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంది. బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలకు నైతికత గురించి మాట్లాడే అర్హత లేదు .  

బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలన్నది మా విధానం. బీజేపీ నేతలు.. మీకు కావలసిన పద్ధతిలో చట్టం చేయండి. కిషన్ రెడ్డికి బీసీ బిల్లులపై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇస్తాం. వచ్చే లోక్ సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి  150 సీట్ల కంటే ఎక్కువ రానివ్వం. 2029లో ఎన్నికలు గెలిచి చూపిస్తాం..కిషన్ రెడ్డి అడ్డుకుంటారా?’ అని అన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Varalakshmi Vratam 2025 : వరమహాలక్ష్మి వ్రతం, ముహూర్తం, పూజ,

photo 2

ఎంపీ లేటు వయసు పెళ్లి.. గ్రాండ్‌ రిసెప్షన్‌, అతిథుల్లో సీఎం రేవంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

వైఎస్సార్‌సీపీ విక్టరీ.. టీడీపీ కూటమికి విశాఖలో బిగ్‌ షాక్ (చిత్రాలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : ఓ ఈవెంట్‌లో సందడి చేసిన మానసా వారణాసి (ఫొటోలు)
photo 5

అనుష్క 'ఘాటి' మూవీ HD స్టిల్స్‌

Video

View all
YSRCP MLC Varudu Kalyani Slams Chandrababu Govt Over Free Bus Conditions 1
Video_icon

Varudu Kalyani: ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీని నెరవేర్చలేదు
Chandrababu Privatized Nizam Sugar Factory In Telangana 2
Video_icon

Nizam Sugar Factory: ఆ పాపం చంద్రబాబుదే
Eluru YSRCP Leaders About Pulivendula ZPTC By Election 3
Video_icon

పులివెందుల ZPTC ఉప ఎన్నిక లో YSRCP ఘన విజయం
TDP Goons Atrocities In Pulivendula 4
Video_icon

Pulivendula: బరితెగిస్తున్న చంద్రబాబు దొంగల ముఠా
AP High Court Sensational Verdict On Turaka Kishore Case 5
Video_icon

నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కిషోర్ ను అరెస్ట్ చేశారు : హైకోర్టు
Advertisement
 