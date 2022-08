ఎన్నో రకాల జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు చూశాం. జంతువులు తమ ఆహారాన్ని తినే ఫన్నీ వీడియోలు కూడా చూశాం. ఐతే ఇక్కడొక ఏనుగు తనకి ఇష్టమైన పనకాయ కోసం ఎంతలా ప్రయత్నించిందో చూస్తే ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది. పైగా ఆ చెట్టు ఆ ఏనుగుకి అందనంతా ఎత్తులో ఉంది. అయినా సరే ఎలాగోలా ఆ పనసకాయను కోసేందుకు తెగ ట్రై చేసింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఆన్‌లైన్‌లో తెగ వైరల్‌ అవుతోంది.

ఆ వీడియోలో ఏనుగు పనసకాయ కోసేందుకు దాని ముందరి కాళ్లను పైకి ఎత్తి చెట్టుకి తొక్కిపెట్టి మరీ కోసేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఆఖరికి తొండాన్ని ఎలాగోలా బాగా పైకి ఎత్తి ఆ పనసకాయను కోసేస్తుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోని ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీసెస్ ఆఫీసర్ సుప్రియా సాహు ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేశారు. ఈ వీడియోకి లక్షల్లో వ్యూస్‌, వేలల్లో లైక్‌లు వచ్చాయి. మీరు ఓ లుక్కేయండి.

Jackfruit is to Elephants what Mangoes are to humans.. and the applause by humans at the successful effort of this determined elephant to get to Jackfruits is absolutely heartwarming 😝

