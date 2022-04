ఏ.. నా కొడుకూ విన్పించుకోడు అన్న యువకుడు.. లాగిపెట్టి కొట్టిన ఎమ్మెల్యే 

పావగడ (కర్ణాటక): స్థానిక కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణప్ప ఓ యువకున్ని చెంప దెబ్బ కొట్టడం దుమారం రేపింది. ఈ నెల 19 న ఎమ్మెల్యే తాలూకాఫీసులో ఓ సమావేశంలో పాల్గొని బయటికి వస్తుండగా నాగేనహళ్ళికి చెందిన నరేంద్ర అనే యువకుడు హుసేన్‌పురం, ర్యాపిట, నాగేనహళ్ళి గ్రామాలకు చెందిన రోడ్లను ఎప్పుడు వేస్తారని ఎమ్మెల్యే ని ప్రశ్నించాడు. మీ గ్రామాలకు రూ 3.50 కోట్లను మంజూరు చేశామని, వారం లోగా పనుల్ని ప్రారంభిస్తామని ఎమ్మెల్యే బదులిచ్చారు. ఆ యువకుడు... ఏ .... నా కొడుకూ విన్పించుకోడు అని కోపంగా అన్నాడు. దీంతో కోపోద్రిక్తుడైన ఎమ్మెల్యే ఆ యువుకున్ని చెంప దెబ్బ కొట్టాడని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. చెంప దెబ్బ వీడియో వైరల్‌ అయ్యింది.

In Karnataka, Venkataramanappa, Congress MLA from Pavagada, slaps a youth who asked for road in his village.

After Siddaramaiah and DKS slapping Congress workers in public, this is a new low.

Reminds us of Amethi, where Rahul asked a young man demanding road to join the BJP. pic.twitter.com/XhYeldhZII

— Amit Malviya (@amitmalviya) April 21, 2022