 శబరిమల భక్తులకు గుడ్ న్యూస్.. ఇక ప్రసాదం కొరత తీరినట్టే! | travancore Devaswom Board Ensures Ample Aravana Stock for Thula Masam Poojas | Sakshi
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శబరిమల భక్తులకు గుడ్ న్యూస్.. ఇక ప్రసాదం కొరత తీరినట్టే!

Oct 14 2026 10:45 PM | Updated on Oct 14 2026 10:45 PM

travancore Devaswom Board Ensures Ample Aravana Stock for Thula Masam Poojas

ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన శబరిమలకు విచ్చేసే అయ్యప్ప స్వామి భక్తులకు తిరువిదాంకోర్ దేవస్వం బోర్డు (టీడీబీ) తీపి కబురు అందించింది. గత కొద్దిరోజులుగా భక్తులను వేధిస్తున్న అరవణ ప్రసాదం కొరతకు త్వరలోనే  శాశ్వత పరిష్కారం లభించనుంది.

కాగా శబరిమలలోని కొత్త అరవణ ప్లాంట్‌లో గత నెలలో ఆధునికీకరణ పనులు చేపట్టడం వల్ల ప్రసాదం ఉత్పత్తి మందగించింది. ఫలితంగా స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులకు కావలసినంత అరవణ లభించని పరిస్థితి తలెత్తింది. అయితే ఈ పనులు ఇప్పుడు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయని దేవస్వం బోర్డు స్పష్టం చేసింది.

దశలవారీగా ఉత్పత్తి పెంపు
ఈ నెల 20వ తేదీ నాటికి ప్లాంట్ తన పూర్తి ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని అందుకుంటుందని అధికారులు తెలిపారు. 
అక్టోబర్ 14 నుంచి అక్టోబర్ 20 వరకు ప్రతిరోజూ 1.5 లక్షల డబ్బాల అరవణ ఉత్పత్తి జరగనుంది. అక్టోబర్ 20 తర్వాత రోజువారీ ఉత్పత్తిని 3.5 లక్షల నుండి 3.65 లక్షల డబ్బాలకు పెంచనున్నారు.

తులా మాస పూజలకు ముమ్మర ఏర్పాట్లు
త్వరలోనే ప్రారంభం కానున్న పవిత్ర తులా మాస పూజల సందర్భంగా సన్నిధానానికి భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉంది. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ముందుజాగ్రత్తగా దాదాపు 9 నుండి 10 లక్షల అరవణ డబ్బాలను సిద్ధం చేసి ఉంచుతున్నట్లు తిరువిదాంకోర్ దేవస్వం బోర్డు వెల్లడించింది.
 

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