సీఎంని కదిలించిన చిన్నీ తమ్మయ్య​ : వైరల్ వీడియో

లుధియానా: పలకా బలపం పట్టి బడికి పోవాల్సిన చిన్నారులు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ వద్ద బిక్షాటన చేయడం, లేదా చిన్ని చిన్న వస్తువులను అమ్ముకుంటున్న దృశ్యాలు మనందరీ రోజు కనిపించే దృశ్యాలే. అలాంటి సంఘటన ఒకటి పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి కెప్టెన్ అమరిందర్ సింగ్‌ను కదిలించింది. వెంటనే ఆ చిన్ని తమ్ముడిని ఆదుకునేందుకు రంగంలోకి దిగిపోయారు. తక్షణమే రూ. 2 లక్షల రూపాలయ ఆర్థిక సాయాన్ని అందించారు. అంతేకాదు అధికారులతో మాట్లాడి ఆ బాలుడు తన చదువును కొనసాగించేలా చూడాలని ఆదేశించారు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా ఆయనే ట్వీట్‌ చేశారు.

ముఖ్యమంత్రిని కదిలించిన ఆ బాలుడి విశేషాలు :

పదేళ్ల వయసున్న వన్ష్ సింగ్ అనే చిన్నారి లూధియానాలోని ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ దగ్గర సాక్సులు అమ్ముకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. రెండ తరగతిలోనే బడి మానేసిన బాలుడు సాక్సులమ్మి కుటుంబానికి చేయూతగా నిలుస్తున్నాడు. దీన్ని గమనించిన కారులోని ఒకవ్యక్తి చిన్నారి మీద జాలితో వ్యక్తి డబ్బులివ్వడానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ దాన్ని వన్షు తిరస్కరించాడు. దీన్ని గమనించి మరో వ్యక్తి వీడియో తీసి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశారు. ఈ వీడియో సీఎం కంటపడింది. వెంటనే ఆయన బాలుడితో మాట్లాడారు. డిప్యూటీ కమిషనర్‌తో మాట్లాడి పాఠశాలలో చేర్పించేలా చూస్తానని, శ్రద్ధగా చదువుకోవాలని వన్షుకి హితవు పలికారు. కుటుంబ ఖర్చులను తాను చూసుకుంటానంటూ హామీ ఇచ్చారు. దీంతో అటు వన్షు ఆత్మగౌవరం, నిజాయితీ పైనా, ఇటు సీఎం ఔదార్యంపైనా నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. అమరీందర్ సింగ్‌ను "నిజమైన సీఎం" అంటూ ప్రశాంత్ దహిభేట్ అనే ట్విట్టర్ యూజర్ కొనియాడారు. అలాగే పంజాబ్‌లోని ఏ పిల్లవాడూ ఇకపై చదువుకు దూరం కాకుండా ప్రభుత్వం చూడాలని మరొకరు కామెంట్‌ చేయడం విశేషం.

Spoke on phone to young Vansh Singh, aged 10, a Class II dropout who’s video I saw selling socks at traffic crossing in Ludhiana. Have asked the DC to ensure he rejoins his school. Also announced an immediate financial assistance of Rs 2 lakhs to his family. pic.twitter.com/pnTdnftCDo

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) May 8, 2021