yass cyclone పట్టపగలే చిమ్మ చీకట్లు

కోల్‌కత: యాస్‌ తుపాను దాటికి ఒడిషా, పశ్చిమ బెంగాల్‌ రాష్ట్రాలు అతలాకుతలం అవుతున్నాయి. సముద్రం పోటెత్తుతోంది. కుంభవృష్టి వర్షాలతో ఒడిషా, బెంగాల్‌లు తడిసి ముద్దవుతున్నాయి. అయితే తుపానుకు ముందు ఉండే ప్రశాంతత సైతం ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో భయానకంగానే ఉంది. తుపాను ఎఫెక్ట్‌తో కమ్మేసిన మేఘాలతో పట్టపగలే కోల్‌కతా నగరంలో చిమ్మ చీకట్లు కమ్ముకున్నాయి.

#CycloneYaas #CycloneYaasUPDATE #cycloneyass

The scene before the arrival of Super Cyclone Yaas... Kolkata pic.twitter.com/zJsLnbK9j7

