బంగారు తాపడం తర్వాత వెలకట్టలేని శబరిమల యోగదండం

పతనంతిట్ట: శబరిమల గర్భగుడి నుండి బంగారు పూత కోసం తీసుకెళ్లిన అమూల్యమైన యోగదండం (పవిత్ర దండం) తిరిగి ఇవ్వబడలేదని సమాచారం బయటపడింది. పురాతన యోగదండం 2018లో బంగారు పూత కోసం తీసుకోబడింది. అయితే, పని తర్వాత, కొత్తగా తయారు చేసిన యోగదండం తిరిగి తీసుకురాబడింది. అసలు యోగదండం, సంబంధిత వెండి ఆభరణాలు ఆలయ స్ట్రాంగ్ రూమ్ రిజిస్టర్లో ఎప్పుడూ నమోదు కాలేదని రికార్డులు సూచిస్తున్నాయి.
మండల-మకరవిళక్కు, ఇతర ప్రత్యేక సందర్భాలలో, ఆలయం మూసివేసేటప్పుడు, అయ్యప్పను ఆచారంగా యోగనిద్ర (దైవిక ధ్యానం)లో ఉంచుతారు . సాంప్రదాయకంగా, దేవతను చెరకుతో చెక్కబడిన యోగదండం, ఏకముఖ రుద్రాక్ష మాలతో అలంకరించి, యోగనిద్రలో ఉంచే ముందు పవిత్ర బూడిదతో అభిషేకం చేస్తారు. 2018 వరకు, యోగదండం, రుద్రాక్ష మాలను వెండితో పూత పూశారు. వాటి ఆచార, వారసత్వ విలువ అమూల్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది, అసలు వస్తువులు దుర్వినియోగం చేయబడి ఉండవచ్చనే అనుమానాలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది.
2018లో, ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు యోగదండంను బంగారు పూతతో పూయాలని, రుద్రాక్ష మాలపై బంగారు పూత పూయాలని నిర్ణయించింది. అయితే, ఈ పవిత్ర వస్తువులను ఆలయం నుండి బయటకు తీసుకెళ్లడానికి హైకోర్టు అనుమతి ఇవ్వలేదు. ఆ సమయంలోని ఒక సీనియర్ అధికారి ఈ వస్తువులను బయటకు తీసినప్పుడు తూకం, అధికారిక మహజర్ (తనిఖీ రికార్డు) తయారు చేయలేదని వెల్లడించారు .
నేటికీ, దేవస్వం బోర్డు అధికారులకు రుద్రాక్షకు ఎంత బంగారం పూశారో అసలు వెండి భాగాలను తిరిగి ఉపయోగించారా అనేది తెలియదని తెలుస్తోంది. వాటిని తిరిగి ఇచ్చినప్పుడు వాటి బరువుకు సంబంధించిన రికార్డులు కూడా లేవు.
అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, అయ్యప్ప విగ్రహం యొక్క పురాతన కళాఖండం యోగాదండ తప్పిపోయినట్లు భావిస్తున్నారు. రుద్రాక్ష, సిబ్బంది యొక్క లోహశోధన పరీక్షతో సహా పురావస్తు శాఖ సహాయంతో వివరణాత్మక దర్యాప్తు మాత్రమే సత్యాన్ని వెల్లడిస్తుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.