ఢిల్లీ: శబరిమల రోప్వే ప్రాజెక్టుకు కొత్త ఊపు రానుంది. వివరణాత్మక ప్రాజెక్ట్ నివేదిక (DPR) తయారీని , అవసరమైన అనుమతులను వేగవంతం చేయడానికి కేంద్రం, కేరళ అంగీకరించడంతో ప్రతిపాదిత శబరిమల రోప్వే పట్టాలెక్కే అవకాశం ఉంది. కేరళ ముఖ్యమంత్రి వీడీ సతీశన్ , కేంద్ర రోడ్డు రవాణా , రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీల మధ్య జరిగిన సమావేశంలో, ఈ ప్రాజెక్టు రెండేళ్లలో పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు సమచారం అందుతోంది.
శబరిమల కొండ పుణ్యక్షేత్రానికి ప్రవేశం, రవాణా సౌకర్యాలను మెరుగుపరిచే ప్రయత్నాలలో భాగంగా , గత కొన్నేళ్లుగా శబరిమల రోప్వే ప్రతిపాదన పరిశీలనలో ఉంది. చర్చల ప్రకారం, అటవీ ప్రాంతం గుండా రోప్వే నిర్మాణానికి సంబంధించిన అనేక అడ్డంకులను ఇప్పటికే పరిష్కరించారు. ఈ ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి అటవీ శాఖ అవసరమైన అవగాహనలకు చేరుకుంది.
అయితే , యాత్రికుల రవాణా కోసం రోప్వే ఉపయోగించాలనే ప్రతిపాదన ఇంకా పరిశీలనలోనే ఉంది. ప్యాసింజర్ రోప్వే కార్యకలాపాల వల్ల అటవీ పర్యావరణ వ్యవస్థ, వన్యప్రాణులపై ప్రభావం గురించి , అడవిలో పెరిగిన మానవ కార్యకలాపాలు శబ్దం తదితర కారణల వల్ల కలిగే ఆటంకం గురించి ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి.
ఈ ఆందోళనల దృష్ట్యా, రోప్వేను సాధారణ యాత్రికుల రాకపోకల కంటే, ప్రధానంగా సామాగ్రి రవాణా, అత్యవసర వైద్య సహాయం కోసం పరిగణించే అవకాశం ఉంది. దీని తుది పరిధి డీపీఆర్ సంబంధిత అధికారుల నుండి అవసరమైన అనుమతులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
అయితే మరోవైపు శబరిమల యాత్రపై కేరళ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. రాబోయే శబరిమల మండలం-మకరవిళక్కు యాత్రకు యాత్రికులకు అనుకూలమైన సదుపాయాలను కల్పించడానికి స్థానిక స్వయం పరిపాలన శాఖ , జిల్లా యంత్రాంగాలు పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉన్నాయని స్థానిక స్వయం పరిపాలన శాఖ మంత్రి కె.ఎం. షాజీ తెలిపారు. యాత్రికులకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు క్షేత్రస్థాయిలో ప్రత్యక్షంగా జోక్యం చేసుకోవాలని స్థానిక స్వపరిపాలన శాఖ యోచిస్తోందని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
శబరిమల మార్గాల్లోని ఎడతవళాలను (యాత్రికుల విడిది కేంద్రాలు) కేవలం విశ్రాంతి స్థలాల నుండి సమగ్ర సమాచార కేంద్రాలుగా మార్చాలనేది ఒక కీలక ప్రతిపాదన ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. యాత్రికులకు ముఖ్యమైన గమ్యస్థానాలకు దూరాలు, అందుబాటులో ఉన్న రవాణా సౌకర్యాలు, అత్యవసర హెల్ప్ లైన్ నంబర్లు,సమీపంలోని ఆసుపత్రులు, రెస్టారెంట్లు ఆహార సౌకర్యాలు తదితర వాటిపై పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన కల్పించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.