ముంబై: కేంద్ర మంత్రి నారాయణ రాణే చేసిన వ్యాఖ్యలతో మరోసారి శివసేన, బీజేపీల మధ్య యుద్ధం మొదలయ్యింది. మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్‌ ఠాక్రేను ఉద్దేశించి.. నారాయణ రాణే కొడతానంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయడంతో ఈ వివాదం రాజుకుంది. నారాయణ రాణే వ్యాఖ్యలపై శివసేన నాయకులు మండిపడుతున్నారు. ఇప్పటికే ఆయన మీద పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఇక నాసిక్‌ పోలీసులు నారాయణ రాణేను అరెస్ట్‌ చేసేందుకు రంగంలోకి దిగారు.

ఈ క్రమంలో నారాయణ రాణే ఇంటి వద్ద ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. శివసేన యూత్‌ వింగ్‌ కార్యకర్తలు ముంబైలోని నారాయణ రాణే నివాసం వద్దకు చేరుకుని నిరసన తెలిపారు. ఈ క్రమంలో బీజేపీ, శివసేక కార్యకర్తల మధ్య వివాదం రాజుకుంది. ఒకరి మీద ఒకరు రాళ్లు రువ్వుకున్నారు. రోడ్డు మీద బైటాయించి ఒకరికి ఒకరు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేసుకున్నారు. (చదవండి: ‘మేం తిరిగి కొడితే...లేవడం కష్టం: బీజేపీకి ఉద్ధవ్‌ ఠాక్రే కౌంటర్‌)

#WATCH | Maharashtra: A clash breaks out amid Shiv Sena workers, BJP workers and Police in Mumbai as Shiv Sena workers marched towards Union Minister Narayan Rane's residence.

Union Minister Narayan Rane had given a statement against CM Uddhav Thackeray yesterday. pic.twitter.com/TezjDGGqAb

