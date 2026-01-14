 శబరిమలలో మకరజ్యోతి దర్శనం | Makarajyothi Darshan at Sabarimala | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శబరిమలలో మకరజ్యోతి దర్శనం

Jan 14 2026 6:43 PM | Updated on Jan 14 2026 6:54 PM

Makarajyothi Darshan at Sabarimala

తిరువనంతపురం:  ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన శబరిమలలో మకరజ్యోతి దర్శనం ఇచ్చింది. పొన్నాంబల మేడుపై మకరజ్యోతి దర్శనమిచ్చింది. మకరజ్యోతి దర్శనానికి భక్తులు భారీగా తరలి వచ్చారు. దాంతో శబరిమల స్వామియే శరణం అయ్యప్ప శరణుఘోషతో మార్మోగిపోయింది. 

 శబరిమలలో ప్రతి ఏడాది దర్శనమిచ్చే మకరజ్యోతికి ప్రత్యేకత ఉంది.  ప్రతి ఏడాది సంక్రాంతి వేళ శబరిమల కొండలకు ఎదురుగా ఉన్న పొన్నాంబలమేడుపై  మకరజ్యోతి దర్శనమివ్వనుంది. ఈ ఏడాది జనవరి 14న మకరజ్యోతి దర్శనం ఇవ్వనుంది. ఈరోజు సాయంత్రం 6:30 నుంచి 6:45 గంటల మధ్య మకరజ్యోతి కనిపించింది.

అయ్యప్ప స్వామి వారి ఆశీస్సులు పొందడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. మకరజ్యోతిని ప్రత్యక్షంగా చూసేందుకు లక్షలాది అయ్యప్ప భక్తులు శబరిమలలో చూసి చివరకు మకరజ్యోతిని దర్శించుకున్నారు. మరొకవైపు కోట్లాది మంది భక్తులు వివిధ మాధ్యమాల ద్వారా పరోక్షంగా వీక్షించారు. 


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ప్రముఖ సినీ నిర్మాత 'అచ్చిరెడ్డి' బర్త్‌డే వేడుకలో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

థ్యాంక్స్‌ మీట్‌లో 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్ర యూనిట్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

భోగి మంటల్లో బాబుగారి జీవో.. చిత్రాలు
photo 4

శిల్పారామంలో సంక్రాంతి సంబరాల సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

గ్రాండ్‌గా కృతి సనన్ సిస్టర్‌ నుపుర్ సనన్ పెళ్లి వేడుక (ఫొటోలు)

Video

View all
Gudivada Amarnath Participated in Bhogi Celebrations at his House 1
Video_icon

గుడివాడ అమర్నాథ్ ఇంట్లో భోగి సంబరాలు
Jaggareddy Reaction On Journalists Arrest 2
Video_icon

జర్నలిస్టుల అరెస్టులపై జగ్గారెడ్డి రియాక్షన్
TDP Janasena Manifesto Into Bonfire Kurnool Police Argument With AIYF Leaders 3
Video_icon

భోగి మంటల్లో కూటమి మేనిఫెస్టో.. పోలీసుల వాగ్వాదం
Bhogi Celebrations at Botsa Satyanarayana House 4
Video_icon

బొత్స ఇంటి వద్ద భోగి సంబరాలు
SRCP Leaders Celebrate Bhogi with Children at a Child Home in Guntur District 5
Video_icon

Guntur: చిన్నారులతో YSRCP నేతల భోగి సంబరాలు
Advertisement
 