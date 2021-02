కుప్పకూలిన లిఫ్ట్‌.. మాజీ సీఎంకు తప్పిన ముప్పు

భోపాల్‌: కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకుడు, మధ్యప్రదేశ్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కమల్‌ నాథ్‌ భారీ ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డారు. ఓ ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రిలో ఆయన ఎక్కిన లిప్ట్‌ ఫస్ట్‌ ఫ్లోర్‌ నుంచి కొన్ని అడుగుల కిందకు పడిపోయింది. అదృష్టవశాత్తు ఎవరికి ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. వివరాలు.. కమల్‌ నాథ్‌ ఆదివారం ఇండోర్‌లోని డీఎన్‌ఎస్‌ ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రికి వెళ్లారు. అప్పుడు ఆయనతో పాటు జితు పట్వారీ, సజ్జన్ సింగ్ వర్మ, విశాల్ పటేల్, వినయ్ బకాలివాల్ తదితర నేతలు ఉన్నారు.

వీరంతా ఆస్పత్రిలోని లిఫ్ట్‌ ఎక్కారు. కాసేపటికే లిఫ్ట్‌ ఫస్ట్‌ ఫ్లోర్‌ నుంచి కిందకు పడిపోయింది. దాంతో లిఫ్ట్‌ డోర్స్‌ జామ్‌ అయ్యాయి. సెక్యూరిటీ సిబ్బంది వచ్చి.. వారిని బయటకు తీసుకువచ్చారు. అదృష్టవశాత్తు ఈ ప్రమాదంలో ఎవరు గాయపడలేదు. అందరూ సురక్షితంగానే ఉన్నారు. ఇక ప్రమాదంపై డీఎన్‌ఎస్‌ ఆస్పత్రి హెడ్‌ మాట్లాడుతూ ‘‘కమల్‌ నాథ్‌ తన బృందంతో కలిసి లిఫ్ట్‌ ఎక్కే సమయానికే దానిలో 10 మంది ఉన్నారు. ఆ తర్వాత కమల్‌ నాథ్‌తో పాటు మరి కొందరు లిఫ్ట్‌ ఎక్కారు. ఓవర్‌లోడ్‌ కావడంతో లిఫ్ట్‌ ఫస్ట్‌ ఫ్లోర్‌ నుంచి గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌లోకి పడిపోయింది’’ అని తెలిపారు.

అనంతరం కమల్‌ నాథ్‌ మాట్లాడుతూ.. ‘‘ఆంజనేయుడి దయ వల్ల ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకోగలిగాను. హనుమంతుడి దయ నా మీద ఎప్పుడు ఉంటుంది’’ అని తెలిపారు. ప్రమాదం గురించి తెలిసిన వెంటనే మధ్యప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి శివారజ్‌సింగ్‌ చౌహాన్‌ ఆయనకు ఫోన్‌ చేసి.. క్షేమ సమాచారం తెలుసుకున్నారు.

Former CM @OfficeOfKNath had a narrow escape today when an elevator he was using at a hospital in Indore fell on the floor after a sudden jerk, No injuries were reported in the incident and everyone is safe. @ndtvindia@ndtv @INCMP @INCIndia@BJP4India @BJP4MP pic.twitter.com/mbdX10Vsco

