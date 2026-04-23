మరికాసేపట్లో తమిళనాడు పోలింగ్ ప్రారంభం
ఓటు హక్కు.. మద్రాస్ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు
- జైల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఓటు హక్కు కోసం కోర్టును ఆశ్రయించిన వైనం
- తాను ఓటేస్తానని.. ఎన్నికల సంఘం అందుకు అంగీకరించాలని.. ఆ దిశగా ఈసీని ఆదేశించాలని హైకోర్టులో పిటిషన్
- పుజల్ సెంట్రల్ జైలు నుంచి పిటిషన్ వేసిన హరి నాదర్
- ప్రజాప్రతినిధుల చట్టం సెక్షన్ 62(5) ప్రకారం కుదరదన్న కోర్టు
- జైలులో ఉన్నవాళ్లు లేదంటే పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నవారు ఓటు వేయలేరని స్పష్టీకరణ
- ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ (నిరోధక నిర్బంధం)లో ఉన్నవారికి ఈ నిబంధన వర్తించదని వెల్లడి
- అయితే హరి నాదర్పై గూండాస్ చట్టం కింద నిర్బంధం ఉన్నప్పటికీ.. ఆయనపై మరో రెండు క్రిమినల్ కేసులు కూడా నమోదు అయ్యి, రిమాండ్లో ఉన్నారని గుర్తించిన కోర్టు
- తప్పుడు కేసులు పెట్టి జైలులో పెట్టారని, ఇంకా శిక్ష ఖరారు కాలేదని పిటిషనర్ వాదించారు
- తనకు ఓటు హక్కు (Article 326) ఉల్లంఘన అవుతోందని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లిన నాదర్
- జైలు అధికారులు తన నామినేషన్ పత్రాలను రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్కి పంపలేదని.. అందువల్ల తన అభ్యర్థిత్వం తిరస్కరించబడిందని వాదన
- హరి నాదర్ కేసు ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ మినహాయింపులోకి రాదని స్పష్టం చేసింది.
- ఆయనపై ఉన్న ఇతర క్రిమినల్ కేసుల కారణంగా ఓటు హక్కు ఇవ్వలేమని పేర్కొంది
- బుధవారం పిటిషన్ను కొట్టేసిన మద్రాస్ హైకోర్టు
2026-04-23 06:59:32
ఏ పార్టీకి ఎన్ని..? ఎవరెవరు ఎక్కడంటే..??
- డీఎంకే 164 స్థానాల్లో పోటీ
- కాంగ్రెస్ 28 స్థానాల్లో పోటీ
- మిత్రపక్షాలకు 170 స్థానాలు కేటాయించిన డీఎంకే
- కొలతూర్ నుంచి ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ పోటీ
- చెపాక్, తిరువేల్లికని నుంచి స్టాలిన్ తనయుడు, డిప్యూటీ సీఎం ఉదయనిధి స్టాలిన్ పోటీ
- అన్నాడీఎంకే 169, 27 స్థానాల్లో బీజేపీ
- మిత్రపక్షాలకు 65 సీట్లు కేటయించిన ప్రధాన ప్రతిపక్షం అన్నాడీఎంకే
- ఎడప్పడి నుంచి అన్నాడీఎంకే చీఫ్ పళనిస్వామి పోటీ
- మైలపోరి నుంచి బీజేపీ నేత, మాజీ గవర్నర్ తమిళిసై పోటీ
- అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అగ్రనటుడు విజయ్ పార్టీ టీవీకే డెబ్యూ
- 234 స్థానాల్లోనూ టీవీకే పోటీ
- పెరంబూర్, తిరుచిరాపల్లి ఈస్ట్ నుంచి టీవీకే చీఫ్ విజయ్ పోటీ
2026-04-23 06:52:48
కాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్న పోలింగ్
- కాసేపట్లో తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్
- సాయంత్రం ఆరు గంటల దాకా పోలింగ్
- 234 నియోజకవర్గాల్లో పోలింగ్, పోటీలో 4,023 మంది
- 85,875 మంది పోలీసులతో భద్రత
- తమిళనాడులో ఓటు వేయనున్న 5.73 కోట్ల మంది
- 75,064 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు
2026-04-23 06:46:59
ముగిసిన మాక్ పోలింగ్
- అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన ఎన్నికల సంఘం
- ఈవీఎంలతో సిద్ధంగా ఉన్న ఎన్నికల సిబ్బంది
- తమిళనాట భారీగా పోలీసుల మోహరింపు
- పోలింగ్ బూత్ల పరిధిలో కఠిన ఆంక్షలు
