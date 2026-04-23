 మరికాసేపట్లో తమిళనాడు పోలింగ్‌ ప్రారంభం | Tamil Nadu Assembly Election Voting 2026 Live Updates | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Live Updates

Cricker

మరికాసేపట్లో తమిళనాడు పోలింగ్‌ ప్రారంభం

ఓటు హక్కు.. మద్రాస్‌ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు

  • ఓటు హక్కు విషయంలో మద్రాస్‌ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు
  • జైల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఓటు హక్కు కోసం కోర్టును ఆశ్రయించిన వైనం
  • తాను ఓటేస్తానని.. ఎన్నికల సంఘం అందుకు అంగీకరించాలని.. ఆ దిశగా ఈసీని ఆదేశించాలని హైకోర్టులో పిటిషన్‌
  • పుజల్‌ సెంట్రల్‌ జైలు నుంచి పిటిషన్‌ వేసిన హరి నాదర్‌
  • ప్రజాప్రతినిధుల చట్టం సెక్షన్ 62(5) ప్రకారం కుదరదన్న కోర్టు
  • జైలులో ఉన్నవాళ్లు లేదంటే పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నవారు ఓటు వేయలేరని స్పష్టీకరణ
  • ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ (నిరోధక నిర్బంధం)లో ఉన్నవారికి ఈ నిబంధన వర్తించదని వెల్లడి
  • అయితే హరి నాదర్‌పై గూండాస్ చట్టం కింద నిర్బంధం ఉన్నప్పటికీ.. ఆయనపై మరో రెండు క్రిమినల్ కేసులు కూడా నమోదు అయ్యి, రిమాండ్‌లో ఉన్నారని గుర్తించిన కోర్టు
  • తప్పుడు కేసులు పెట్టి జైలులో పెట్టారని, ఇంకా శిక్ష ఖరారు కాలేదని పిటిషనర్‌ వాదించారు
  • తనకు ఓటు హక్కు (Article 326) ఉల్లంఘన అవుతోందని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లిన నాదర్‌
  • జైలు అధికారులు తన నామినేషన్ పత్రాలను రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్‌కి పంపలేదని.. అందువల్ల తన అభ్యర్థిత్వం తిరస్కరించబడిందని వాదన
  • హరి నాదర్ కేసు ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ మినహాయింపులోకి రాదని స్పష్టం చేసింది.
  • ఆయనపై ఉన్న ఇతర క్రిమినల్ కేసుల కారణంగా ఓటు హక్కు ఇవ్వలేమని పేర్కొంది
  • బుధవారం పిటిషన్‌ను కొట్టేసిన మద్రాస్‌ హైకోర్టు
2026-04-23 06:59:32

ఏ పార్టీకి ఎన్ని..? ఎవరెవరు ఎక్కడంటే..??

  • డీఎంకే 164 స్థానాల్లో పోటీ
  • కాంగ్రెస్‌ 28 స్థానాల్లో పోటీ
  • మిత్రపక్షాలకు 170 స్థానాలు కేటాయించిన డీఎంకే
  • కొలతూర్‌ నుంచి ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్‌ పోటీ
  • చెపాక్‌, తిరువేల్లికని నుంచి స్టాలిన్‌ తనయుడు, డిప్యూటీ సీఎం ఉదయనిధి స్టాలిన్‌ పోటీ
  • అన్నాడీఎంకే 169, 27 స్థానాల్లో బీజేపీ
  • మిత్రపక్షాలకు 65 సీట్లు కేటయించిన ప్రధాన ప్రతిపక్షం అన్నాడీఎంకే
  • ఎడప్పడి నుంచి అన్నాడీఎంకే చీఫ్‌ పళనిస్వామి పోటీ
  • మైలపోరి నుంచి బీజేపీ నేత, మాజీ గవర్నర్‌ తమిళిసై పోటీ
  • అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అగ్రనటుడు విజయ్‌ పార్టీ టీవీకే డెబ్యూ
  • 234 స్థానాల్లోనూ టీవీకే పోటీ
  • పెరంబూర్‌, తిరుచిరాపల్లి ఈస్ట్‌ నుంచి టీవీకే చీఫ్‌ విజయ్‌ పోటీ
2026-04-23 06:52:48

కాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్న పోలింగ్‌

  • కాసేపట్లో తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్‌
  • సాయంత్రం ఆరు గంటల దాకా పోలింగ్‌
  • 234 నియోజకవర్గాల్లో పోలింగ్‌, పోటీలో 4,023 మంది
  • 85,875 మంది పోలీసులతో భద్రత
  • తమిళనాడులో ఓటు వేయనున్న 5.73 కోట్ల మంది
  • 75,064 పోలింగ్‌ కేంద్రాలు ఏర్పాటు
2026-04-23 06:46:59

ముగిసిన మాక్‌ పోలింగ్‌

  • తమిళనాడులో నేడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు
  • అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన ఎన్నికల సంఘం
  • ముగిసిన మాక్‌ పోలింగ్‌
  • ఈవీఎంలతో సిద్ధంగా ఉన్న ఎన్నికల సిబ్బంది
  • తమిళనాట భారీగా పోలీసుల మోహరింపు
  • పోలింగ్‌ బూత్‌ల పరిధిలో కఠిన ఆంక్షలు
2026-04-23 06:46:59
Advertisement
 
Advertisement

Advertisement
 