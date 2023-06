కర్ణాటక: కర్ణాటకాలో దారితప్పి బావిలో పడిపోయిన ఓ చిరుతను అధికారులు రక్షించారు. అడవి నుంచి బయటకు వచ్చిన ఓ చిరుత జనావాసాల్లోకి వచ్చింది. దారితప్పి అనుకోకుండా ఓ బావిలో పడిపోయింది. అనంతరం అరవడం ప్రారంభించింది. దీనిని గమనించిన గ్రామస్థులు అధికారులకు సమాచారం అందించారు.

రంగంలోకి దిగిన అధికారులు.. చిరుతను బావి నుంచి బయటకు తీసే ప్రయత్నం చేశారు. చిరుత పైకి ఎక్కడానికి బావిలోకి ఓ నిచ‍్చెనను వేశారు అధికారులు. కానీ మనుషులను చూసిన చిరుత.. భయపడి బయటకు రాకుండా బావిలోనే ఉండిపోయింది. దీంతో గ్రామస్థుల సహకారంతో ఓ పెద్ద కర్రకు మంటను అంటించి బావిలోని చిరుతను ఓ వైపు నుంచి బెదిరించారు. దీంతో చిరుత నిచ్చెన ద్వారా బావి పైకి ఎక్కింది.

Somewhere in Karnataka. A leopard fell into a well and even when a “ladder” was offered, it was cowering inside. So they put a stick of fire near his bum which forced him to climb the scaffolding & run away into the jungle. How they rejoice! Man, Nature & Jugaad. 😊 Got it on WA. pic.twitter.com/OBr7kDTmlp

— Sahana Singh (@singhsahana) June 22, 2023