శ్రీనగర్‌: జమ్మూ కశ్మీర్‌లో జంట పేలుళ్లు కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. ఉధంపూర్‌లోని పెట్రోల్‌ బంక్‌ సమీపంలో డొమిల్‌ చౌక్‌ వద్ద పార్క్‌ చేసిన ఖాళీ బస్సులో బధవారం రాత్రి మొదటి పేలుడు జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు గాయపడ్డారు. బస్సులోని డ్రైవర్‌ క్యాబిన్‌లో కూర్చున్న కండక్టర్‌ సునీల్‌ సింగ్‌(27), అతని స్నేహితుడు విజయ్‌ కుమార్‌(40)కు గాయాలయ్యాయి. వీరిని ఉధంపూర్‌ జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారు.

8 గంటల్లో రెండు పేలుళ్లు

ఉధంపూర్‌ జిల్లాలోని పాత బస్టాండ్‌ వద్ద పార్క్‌ చేసిన బస్సులో గురువారం తెల్లవారుజామున 5 గంటలకు మరో పేలుడు సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికి ఎలాంటి గాయాలు అవ్వలేదు. కాగా 8 గంటల వ్యవధిలో ఉధంపూర్‌ జిల్లాలో జరిగిన రెండో ప్రమాదం ఇది. మొదటి పేలుడు చోటుచేసుకున్న 4 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఈపేలుడు జరిగింది.

