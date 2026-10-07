గ్లోబల్‌ వార్మింగ్‌– రుతుక్రమం మీద ప్రభావం

గ్లోబల్ వార్మింగ్ ప్రభావం: క్రమం తప్పుతున్న రుతుక్రమం – తీవ్రమవుతున్న హార్మోన్ల అసమతుల్యత
సాక్షి, స్పెషల్ డెస్క్: ప్రస్తుతం ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద ముప్పుల్లో భూతాపం (గ్లోబల్ వార్మింగ్) ఒకటి. ఇది కేవలం వాతావరణంలో మార్పులు, కాలుష్యం, ప్రకృతి వైపరీత్యాలకే పరిమితం కాకుండా, మనుషుల ఆరోగ్యంపై, ముఖ్యంగా స్త్రీల ప్రత్యుత్పత్తి ఆరోగ్యంపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతోంది. ఇటీవల వైద్య, శాస్త్రీయ పరిశోధనలు గ్లోబల్ వార్మింగ్ – మహిళల రుతుక్రమ ఆరోగ్యానికి మధ్య ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉందంటున్నాయి.
1. ఉష్ణోగ్రతల పెరుగుదల హార్మోన్ల వ్యవస్థపై ప్రభావం
వాతావరణంలో విపరీతంగా పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, హీట్వేవ్స్ మానవ శరీరంపై తీవ్రమైన శారీరక ఒత్తిడిని కలిగిస్తాయి. మన శరీరంలో ఉష్ణోగ్రత అకస్మాత్తుగా పెరిగినప్పుడు, దాన్ని తట్టుకోవడానికి మెదడులోని హైపోథాలమస్ భాగంపై ఒత్తిడి పడుతుంది.
హైపోథాలమస్–పిట్యూటరీ–అండాశయ అక్షం (హెచ్పీవో యాక్సిస్) స్త్రీలలో హార్మోన్లను నియంత్రించే ప్రధాన వ్యవస్థ. ఉష్ణోగ్రతల ఒత్తిడి కారణంగా ఈ వ్యవస్థ పనితీరు దెబ్బతింటుంది. దీనివల్ల ఈస్ట్రోజెన్, ప్రొజెస్టెరాన్ వంటి హార్మోన్ల ఉత్పత్తిలో అసమతుల్యత ఏర్పడి, పీరియడ్స్ సక్రమంగా రాకపోవడం, ఆలస్యం కావడం లేదా ముందస్తుగా రావడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
2. ఒత్తిడి–కార్టిసాల్ హార్మోన్
నీటి ఎద్దడి, తీవ్రమైన ఎండలు వంటి వాతావరణ మార్పులు, విపత్తులు మానసిక ఆందోళనకు దారితీస్తాయి. ఈ ఆందోళన వల్ల శరీరంలో స్ట్రెస్ హార్మోన్ కార్టిసాల్ విడుదలవుతుంది. కార్టిసాల్ స్థాయిలు పెరిగితే, ఆ పరిణామం రుతుక్రమాన్ని నియంత్రించే ఇతర హార్మోన్ల సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తుంది. దీనివల్ల నెలసరి సమయంలో విపరీతమైన కడుపునొప్పి, మూడ్ స్వింగ్స్ (మానసిక ఉద్వేగాలు), ప్రీ మెన్స్ట్రువల్ సిండ్రోమ్ లక్షణాలు తీవ్రంగా కనిపిస్తాయి.
3. గాలి కాలుష్యం – ఎండోక్రైన్ –డిస్రప్టింగ్ కెమికల్స్
గ్లోబల్ వార్మింగ్కు ప్రధాన కారణమైన కాలుష్యం, గాలిలో ఉండే ప్రమాదకరమైన కాలుష్య కారకాలు (పీఎమ్2.5, కర్బన ఉద్గారాల వంటివి) హార్మోన్ల వ్యవస్థను నాశనం చేస్తాయి. వీటిని ఎండోక్రైన్–డిస్రప్టింగ్ కెమికల్స్ అంటారు. ఇవి శరీరంలో సహజంగా తయారయ్యే హార్మోన్ల మాదిరిగా ప్రవర్తించి, వాటిని అడ్డుకుని హార్మోన్ల సమతుల్యతను భగ్నం చేస్తాయి. దీనివల్ల పాలిసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్ (పీసీఓఎస్), ఎండోమెట్రియోసిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక హార్మోన్ల సమస్యలు తీవ్రమవుతాయి.
4. ఆహార భద్రత – పోషకాహార లోపం
గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణంగా వ్యవసాయం దెబ్బతిని, ఆహార కొరత, నీటి కొరత ఏర్పడుతోంది. శరీరానికి సరైన పోషకాహారం అందకపోతే హార్మోన్ల ఉత్పత్తికి కావాల్సిన ముడిసరుకు కొరవడుతుంది. ముఖ్యంగా పోషకాహార లోపం వల్ల యుక్తవయస్సులోకి వచ్చే బాలికలలో హార్మోన్ల సహజ మార్పులలో తేడా వచి్చ, దీర్ఘకాలిక నెలసరి సమస్యలకు దారితీస్తుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
వాతావరణ మార్పులు, గ్లోబల్ వార్మింగ్ కేవలం పర్యావరణ సమస్య మాత్రమే కాదు, అది మానవ ఆరోగ్యాన్ని, ముఖ్యంగా మహిళల హార్మోన్ల సమతుల్యతను, రుతుక్రమ ఆరోగ్యాన్ని సైతం ప్రమాదంలో పడేస్తున్న తీవ్రమైన ముప్పు. ఈ సమస్య నుంచి రక్షణ పొందాలంటే పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు, మహిళలు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి, పోషకాహారం, తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.