Uttarakhand: పొంగిపొర్లుతున్న కాలువలోకి కారు.. నలుగురు దుర్మరణం

హల్ద్వానీ: భారీ వర్షాల నడుమ ఉత్తరాఖండ్‌లో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. నైనిటాల్ జిల్లాలోని హల్ద్వానీలో ఏడుగురు ప్రయాణికులతో వెళుతున్న కారు రోడ్డు పక్కన పొంగిపొర్లుతున్న కాలువలో పడిపోయింది. ఈ దుర్ఘటనలో నాలుగు రోజుల శిశువుతో సహా నలుగురు మృతిచెందారని స్థానిక పోలీసులు తెలిపారు.



VIDEO | Haldwani: Tragedy strikes as a car carrying seven people, including a newborn, plunges into an overflowing canal amid heavy rainfall. Four dead including a four-day-old infant, two women, and a man, while three others were injured.

Rescue teams pulled the car from under… pic.twitter.com/r2fgGtM5Nh

— Press Trust of India (@PTI_News) June 25, 2025