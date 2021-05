వాట్సాప్ లో మీ దగ్గరలోని కరోనా టీకా కేంద్రాన్ని కనుగొనండి?

మే 1, 2021 నుంచి భారత ప్రభుత్వం 18 సంవత్సరాలు, అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్నవారికి కోవిడ్ టీకాలను వేయడానికి అనుమతించింది. అప్పటికే 45 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్నవారికి టీకా వేస్తున్నారు. టీకాలు వేసుకునేందుకు ప్రజలకు సహాయపడటానికి గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి టెక్ కంపెనీలు తమ సెర్చ్ ఇంజన్లలో టీకా కేంద్రాల గురించి సమాచారాన్ని చూపుతున్నాయి. నేడు, మరొక టెక్ కంపెనీ రేసులోకి వచ్చింది.

దేశంలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన ఇన్‌స్టంట్ మెసేజింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ వాట్సాప్ ఇప్పుడు మీ సమీపంలో ఉన్న టీకా కేంద్రాన్ని కనుగొనడానికి సహాయం చేయనుంది. ఈ సేవలను అందించడానికి, వాట్సాప్ ఇప్పటికే మెసేజింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో అందుబాటులో ఉన్న మైగోవ్ కరోనా హెల్ప్‌డెస్క్ చాట్‌బాట్‌ను ఉపయోగిస్తోంది. వాట్సాప్ ను ఉపయోగించి మీ సమీపంలో ఉన్న టీకాల కేంద్రాన్ని కనుగొనడానికి క్రింద ప్రక్రియలను అనుసరించండి.

Find your nearest vaccination center right here, through the MyGov Corona Helpdesk Chatbot! Simply type ‘Namaste’ at 9013151515 on WhatsApp or visit https://t.co/D5cznbq8B5. Prepare, don't panic! #LargestVaccineDrive #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/qbfFlr5G0T

