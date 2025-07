భారతీయులకు ఉద్యోగాలివ్వడం కాదు.. ముందు మన సంగతి చూడండి

అమెరికా టెక్‌ దిగ్గజ కంపెనీలకు అ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ఘాటు వార్నింగ్‌ ఇచ్చారు. భారతీయులకు ఆ కంపెనీల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు దక్కుతుండడంపై ఆయన తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో అమెరికన్ల గురించి ఆలోచించాలని సూచిస్తూ.. టెక్‌ కంపెనీలకు పరోక్ష హెచ్చరికలు జారీ చేశారాయన.

అమెరికాలోని టెక్‌ కంపెనీలు భారతీయులకు ఉద్యోగాలివ్వడం మాని అమెరికన్ల గురించి ఆలోచించాలని ట్రంప్‌ అన్నారు. ‘‘గూగుల్‌, మైక్రోసాఫ్ట్‌, ఇతర కంపెనీలు విదేశీయులను నియమించుకోవడం ఆపేయాలి. బదులుగా అమెరికన్లకు అవకాశాలు ఇవ్వాలి. చైనాలో ఫ్యాక్టరీలు నిర్మించడం కాకుండా అమెరికాలోనే నెలకొల్పి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి’’ అని అన్నారాయన.

బుధవారం వాషింగ్టన్‌లో జరిగిన ఏఐ సమ్మిట్‌లో ఆయన మాట్లాడుతూ.. అమెరికా కంపెనీలు ఇప్పుడు ఉద్యోగాల రూపకల్పన మీదే దృష్టిసారించాలి. చైనాలో ఫ్యాక్టరీలను కాకుండా.. ఈ నేల మీదే ఏర్పాటు చేయాలి. అలాగే భారత్‌కు చెందిన ఐటీ నిపుణులకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చే బదులు ఇక్కడివారికే ఉద్యోగాల ఇవ్వడం మీద దృష్టిసారించాలి’’ అని ప్రసంగించారాయన.

గ్లోబలిస్ట్‌ మైండ్‌సెట్‌తో అమెరికా టెక్‌ పరిశ్రమ ముందుకు సాగుతోంది. అయితే ఈ ధోరణి వల్ల అమెరికన్లు తీవ్ర నిర్లక్ష్యానికి గురవుతున్నారు. కొన్ని ప్రముఖ కంపెనీలు ఇక్కడి స్వేచ్ఛను ఉపయోగించుకుని లాభాలు అర్జిస్తున్నాయి. కానీ, బయటి దేశాల్లో భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి. అలాగే బయటి నుంచి వచ్చినవాళ్లకే ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇస్తున్నాయి. టెక్‌ కంపెనీలు అనుసరించే ఈ రాడికల్ గ్లోబలిజం విధానంతో అమెరికన్ ఉద్యోగులు మోసపోయారు. అయితే ట్రంప్‌ పాలనలో ఆ రోజులు అయిపోయాయని అని హెచ్చరిక జారీ చేశారు.

#WATCH | Trump promises to bring tech jobs back home, slamming US firms for outsourcing to China and hiring Indian workers abroad.#DonaldTrump #UnitedStates #China #India pic.twitter.com/p2KLKkDqj9

— News18 (@CNNnews18) July 24, 2025