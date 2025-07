లండన్‌: ఇస్కాన్‌ ఆలయాలను ఎంతో పరిత్రమైనవిగా భావిస్తారు. ఇక్కడ నిత్యం పూజలు, భజనలు జరుగుతుంటాయి. ఇక్కడికి వచ్చేవారు ఆలయంలోని వాతావరణానికి ముగ్ధులువుతుంటారు. ప్రశాంతతకు ఇస్కాన్‌ ఆలయం చిరునామా అని చెబుతుంటారు. అయితే తాజాగా ఒక ఇస్కాన్‌ ఆలయంలో ప్రశాంతతను భంగపరిచే ఉదంతం చోటుచేసుంది. అది వైరల్‌గా మారింది.

లండన్‌లోని ఇస్కాన్ గోవింద రెస్టారెంట్‌లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆఫ్రికన్ సంతతికి చెందిన ఒక యువకుడు కేఎఫ్‌సీ చికెన్ బాక్స్‌తో ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించి, దానిని తినడం మొదలుపెట్టాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. దీనిని చూసిన పలువురు నెటిజన్లు ఇదొక రెచ్చగొట్టే చర్యగా, ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసిన పనిగా అభివర్ణించారు. వైరల్‌గా మారిన ఆ వీడియోలో గోవింద రెస్టారెంట్‌కు చికెన్‌ తీసుకువచ్చిన ఆ యువకుడు అక్కడి సిబ్బందితో ‘మాంసాహారం ఉందా?’ అని అడుగుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. అయితే ఆ రెస్టారెంట్‌లో శాఖాహార వంటకాలు మాత్రమే ఉంటాయని తెలియగానే, ఆ యువకుడు కేఎఫ్‌సీ అతను కేఎఫ్‌సీ బాక్స్ నుండి చికెన్‌ను తీసి, కౌంటర్‌ దగ్గరే తినడం ప్రారంభిస్తాడు.



SHOCKING NEWS 🚨 African-British man forcibly eats chicken at ISKCON Govinda’s restaurant in London.



MAN (Enters): Only veg food here?



STAFF: Yes, only vegetarian food. What would you like?



Then he pulled out KFC chicken and began eating it inside 😳



He even offered the… pic.twitter.com/ISWyTwwBf0

— Times Algebra (@TimesAlgebraIND) July 20, 2025