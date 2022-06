మహిళతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడంటూ.. డ్యూటీలో ఉన్న ఓ ట్రాఫిక్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ను చితకబాదిన వీడియో ఒకటి వైరల్‌ అవుతోంది. దేశ రాజధానిలో తాజాగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

దక్షిణ ఢిల్లీ సంగమ్‌ విహార్‌ ప్రాంతంలో.. ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ను క్లియర్‌ చేస్తుండగా స్థానిక ట్రాఫిక్‌ ఎస్సైతో కొందరు వాగ్వాదానికి దిగారు. ఉన్నట్లుండి జనాలంతా కలిసి ఆ ఎస్సైను చితకబాదేశారు. ఘటనకు కారణం ఏంటన్నదానిపై అధికారిక స్పష్టత లేకుంది. కానీ, ఓ యువతి సదరు ట్రాఫిక్‌ ఎస్సై కాలర్‌ పట్టుకుని మరీ రెండు చెంపలను చెడామడా వాయించడం ఆధారంగా.. ఆ యువతితో ఎస్సై అసభ్యంగా ప్రవర్తించినట్లు తెలుస్తోంది.

సదరు యువతితో పాటు ఆమె స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు సైతం అతనిపై దాడికి పాల్పడ్డారు. గాయపడిన ట్రాఫిక్‌ ఎస్సైను ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఘటనకు సంబంధించి టిగ్రి పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు అయ్యింది. ట్రాఫిక్‌ ఉల్లంఘించిన సదరు యువతి.. ఆ ట్రాఫిక్‌ ఎస్సై తనతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించినట్లు ఆరోపిస్తోంది.

ప్రస్తుతం ఆ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది. యువతి, ఆమె స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, చుట్టూ చేరిన కొందరు ఆ ట్రాఫిక్‌ ఎస్సైను ఉతికి ఆరేశారు. అయితే పక్కనే వైట్‌ డ్రెస్‌లో ఉన్న ట్రాఫిక్‌ సిబ్బంది కొందరు ఆ ట్రాఫిక్‌ ఎస్సైను రక్షించే ప్రయత్నం చేశారు.

COP ASSAULTED IN DELHI A traffic cop was assaulted in public in South #Delhi 's Sangam Vihar. The cop was later dragged by his collar and slapped. @nagar_pulkit reports. pic.twitter.com/FY2Sn9JYyr

#WATCH | Delhi: A man and two girls misbehaved with and manhandled Police and Traffic Police personnel. They were stopped as they were triple riding on a motorcycle that was coming from the wrong side and had no front number plate.

(Source: Viral video, verified by Police) pic.twitter.com/1ZwP2iBI0N

— ANI (@ANI) June 8, 2022