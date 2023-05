న్యూఢిల్లీ: సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం ప్రమోషన్‌ లిస్టులో ఏపీ హైకోర్టు చీఫ్‌ జస్టిస్‌ ప్రశాంత్‌ కుమార్‌ మిశ్రాకు చోటు దక్కింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి పీకే మిశ్రాతో పాటు సీనియర్ న్యాయవాది కేవీ విశ్వనాథన్‌ల పేర్లను సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులుగా నియమించేందుకు కొలీజియం సిఫార్సు చేసింది.

Supreme Court Collegium recommends Andhra Pradesh High Court Chief Justice Prashant Kumar Mishra and Senior Advocate KV Viswanathan to be elevated as judges of the apex court.

