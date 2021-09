Lakkasandra Building Collapse: బెంగళూరులో ఈ ఉదయం ఘోర ప్రమాదం తప్పింది. లక్కసంద్రలో ఓ పాత భవనం నుంచి మనుషుల్ని ఖాళీ చేయించిన కొన్నిక్షణాలకే అది కుప్పకూలిపోయింది.

మెట్రో పనుల కోసం కొందరు వర్కర్లు(వలస కూలీలు).. ఆ భవనంలో ఉంటున్నారు. అది పాత భవనం కావడం, కుప్పకూలే అవకాశం ఉందన్న అంచనాతో సోమవారం ఉదయం అధికారులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఆ వర్కర్లను ఖాళీ చేయించారు. వాళ్లను ఖాళీ చేయించిన కాసేపటికే.. చూస్తుండగానే అది కూలిపోయింది. మూడంతస్తుల ఆ భవనం కూలిన ఘటనలో ఎవరికీ ఏం కాలేదని అధికారులు ధృవీకరించారు.

#WATCH | Karnataka: A building collapsed in Bengaluru today, no casualties or injuries reported so far. Fire Department had evacuated the building before it collapsed. Officials rushed to the spot. Details awaited. pic.twitter.com/oWmUBsFm6E

— ANI (@ANI) September 27, 2021