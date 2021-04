‘‘ప్లీజ్‌ సార్‌ అలా చేయకండి.. మా అమ్మ చనిపోతుంది’’

లక్నో: దేశంలో కరోనా విజృంభణ కొనసాగుతుంది. ప్రతి రోజు మూడు లక్షలకు పైగా కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ఆస్పత్రల్లో బెడ్లకు, ఆక్సిజన్‌కు తీవ్ర కొరత ఏర్పడింది. ప్రాణవాయువు కోసం పలువురు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా విన్నవిస్తున్నారు. దేశంలో ఆక్సిజన్‌ కొరతకు అద్దం పట్టే దృశ్యానికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి తాజాగా సోషల్‌ మీడియాలో వైరలవుతోంది. దీనిలో పీపీఈ కిట్‌ ధరించి.. పోలీసుల ఎదుట మోకాళ్ల మీద కూర్చున్న ఓ వ్యక్తి.. ఆక్సిజన్‌ సిలిండర్‌ తొలగించవద్దని.. అలా చేస్తే తన తల్లి మరణిస్తుందని.. దయచేసి సిలిండర్‌ తొలంగించొద్దని వేడుకుంటున్న హృదయవిదారక దృశ్యాలు అందరినీ కలచివేస్తున్నాయి. ఆ వివరాలు..

ఆగ్రాకి చెందిన మహిళకు కరోనా సోకగా ఆమె కుమారుడు ఓ ప్రైవేట్‌ ఆస‍్పత్రిలో చేర్పించి ట్రీట్‌మెంట్‌ ఇప్పిస్తున‍్నాడు. అయితే బాధితురాలికి ఊపిరాడక ఆక్సిజన్‌ అవసరం ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో ఆమె కుమారుడు ఆక్సిజన్‌ సిలిండర్‌ కోసం ఆస్పత్రిలో ఆరా తీసినా ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది. అయితే అదే సమయంలో సదరు ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రి నుంచి పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో సిలిండర్లను అంబులెన్స్‌ లోకి తరలిస్తుండగా ఆ వ్యక్తి పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్లి 'సార్‌ ప్లీజ్‌ నా తల్లి చనిపోతుంది. దయచేసి ఆక్సిజన్ సిలిండర్లను తీసివేయవద్దు. మీరు నా తల్లిని బ్రతికిస్తే ఎక్కడి నుంచైనా ఆక్సిజన్‌ సిలిండర్లను తీసుకొస‍్తాను. కరోనా సోకి ఆస్పత్రిలో జాయిన్‌ అయిన మా అమ్మను ఆరోగ్యంగా ఇంటికి తీసుకొస్తానని కుటుంబసభ్యులకు మాటిచ్చాను’’ అంటూ మోకాళ్లపై కూర్చొని పోలీసుల్ని అర్థించాడు.



This is a really heart breaking video.

A man is begging in front of policeman not to take a Oxygen cylinder he has arranged for his mom in Agra, UP.

This is a total inhumane act by the police.

Is this how you should treat your fellow citizens Mr Yogi ? pic.twitter.com/Z4qTqsl5rY

— Youth Congress (@IYC) April 28, 2021