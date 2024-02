తండ్రైన యంగ్‌ హీరో నిఖిల్‌.. ఫోటో వైరల్‌

యంగ్‌ హీరో నిఖిల్‌ తండ్రి అయ్యాడు. నిఖిల్‌ భార్య పల్లవి బుధవారం ఉదయం పండంటి మగ బిడ్డకి జన్మనిచ్చింది. ఈ విషయాన్ని నిఖిల్‌ సోషల్‌ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. కొన్నేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్న నిఖిల్‌, డాక్టర్‌ పల్లవి 2020లో పెద్దల సమక్షంలో వివాహం చేసుకున్నారు.

నిఖిల్‌ సినీ కెరీర్‌ విషయాకొస్తే.. శేఖర్‌ కమ్ముల దర్శకత్వం వహించిన ‘హ్యాపీ డేస్‌’ సినిమాతో హీరోగా టాలీవుడ్‌ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత పలు సినిమాల్లో నటించాడు. కార్తికేయ, స్వామిరారా సినిమాలతో హిట్స్‌ అందుకున్నాడు. కార్తికేయ 2తో పాన్‌ ఇండియా స్టార్‌గా మారాడు. ప్రస్తుతం మరో పాన్‌ ఇండియా మూవీ ‘స్వయంభూ’ షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. . చారిత్రాత్మక నేపథ్యంలో సాగే ఈ సినిమాలో హీరో నిఖిల్​ ఓ వారియర్​ పాత్రలో కనిపించనున్నారు.

Our Unique Star ⭐️@actor_Nikhil and his wife #Pallavi are now blessed with a BABY BOY❤️

Warmest congratulations to the glowing couple on this delightful addition to their family 🤗✨#NikPal pic.twitter.com/ihRleHFUY8

— Team Nikhil Siddhartha Telangana ✊ (@TS_Team_Nikhil) February 21, 2024