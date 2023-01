మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం వాల్తేరు వీరయ్య. కేఎస్‌ రవీంద్ర (బాబీ) దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో మాస్‌ మహారాజా రవితేజ కీలక పాత్ర పోషించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 13న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. గాడ్‌ఫాదర్‌ లాంటి బ్లాక్‌ బస్టర్‌ తర్వాత చిరంజీవి నటించిన చిత్రంకావడం.. అందులో రవితేజ కీలక పాత్ర పోషించడంతో ‘వాల్తేరు వీరయ్య’పై తొలి నుంచే హైప్‌ క్రియేట్‌ అయింది. ఇక పాటలు, టీజర్‌ కూడా అదిరిపోయాయి.

దీంతో ఈ సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని మెగాస్టార్‌ అభిమానులు వేయి కళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు చోట్ల వాల్తేరు వీరయ్య ఫస్ట్‌ షో పడిపోవడంతో సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు శుక్రవారం తెల్లవారుజాము నుంచే ట్విటర్‌లో తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తున్నారు. ‘వాల్తేరు వీరయ్య కథేంటి? ఎలా ఉంది? తదితర అంశాలను ట్విటర్‌ వేదికగా చర్చిస్తున్నారు. అవేంటో చూసేయండి. అయితే ఇది కేవలం ప్రేక్షకుడి అభిప్రాయం మాత్రమే. ఇందులో పేర్కొన్న అంశాలకు సాక్షి బాధ్యత వహించదు.

1st half k ramppp!! Racy & no dull moments. Intro, boss party song, comedy & interval bang rough aadinchaadu BOSS!! Thank you @dirbobby . 2nd half deenlo sagam unna enough. #WaltairVeerayya

2nd half is abv avg, Chiru & RT scenes super! Rest feels okayish. Songs, bgm, dance, entertainment & Boss’s best after re-entry!! Pakka commercial entertainer & will turn out to be a hit! #WaltairVeerayya

సినిమా అదిరిపోయిందని, చిరంజీవి డ్యాన్స్‌, యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌ బాగున్నాయని చెబుతున్నారు. ఇంటర్వెల్‌ బ్యాంగ్‌ అదుర్స్‌ అని కామెంట్‌ చేస్తున్నారు. ఫస్టాఫ్‌ ర్యాంప్‌, ఇంట్రో, బాస్‌ పార్టీ సాంగ్‌, కామెడీ, ఇంటర్వెల్‌ సీన్‌ ఆకట్టుకుంటాయి. సెకండాఫ్‌ యావరేజ్‌ అని, రవితేజ, చిరు మధ్య సీన్స్‌ బాగున్నాయని ఓ నెటిజన్‌ కామెంట్‌ చేశాడు.

Chiru in his element 😍😍😍 Boss mass entoo malli gurthu chese samayam ochesindhi. #WaltairVeerayya kummsss! pic.twitter.com/jFqNYd6sXd

వాల్తేరు వీరయ్య యావరేజ్‌ కమర్షియల్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌. సినిమాను చిరంజీవి తన భూజాన వేసుకొని నడిపించారని చెబుతున్నారు. రవితేజతో వచ్చే కొన్ని సీన్స్‌ ఆకట్టుకుంటాయి. కామెడీ బాగుంది కానీ ఎమోషనల్‌ సీన్స్‌ వర్కౌట్‌ కాలేదని కామెంట్‌ చేస్తున్నారు.

Film is carried by Chiru along with a few good commercial sequences with RT and dance numbers. However, some of the comedy goes over the top and emotion does not work as expected. BGM is alright.

#WaltairVeerayya Overall an Average Commercial Entertainer!

@dirbobby great first half. Nice intro and great interval bang by @ThisIsDSP #WaltairVeerayya

Completed my show

1st half : enty is not up to Mark and forced scenes unwanted cringe scenes flat narrations..

2nd half : nothing impressive Raviteja is good but chiru un nature acting made cringe and forceble..

Rating 1.5/5 strictly for none#WaltairVeerayya

— viraj gowda (@thesnowdragonn) January 13, 2023